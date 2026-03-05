De Honda Insight verandert bij elke generatiewissel behoorlijk van opzet. Dat doet het model ook nu. De nieuwe Honda Insight is ditmaal een elektrische cross-over en ook nog eens een van semi-Chinese makelij.

De eerste generatie Honda Insight ken je vast wel als die markante druppelvormige hatchback die Honda in 1999 op de markt bracht maar die nooit in Nederland is geleverd. De tweede generatie Insight - die wel naar Nederland kwam - was een op de Jazz gebaseerde vijfdeurs liftback met een Prius-achtig voorkomen en hybride hardware. Diens in 2018 gepresenteerde opvolger zou niet meer naar Nederland komen. Vandaag maken we kennis met een geheel nieuwe Honda Insight. Die heeft geen hybride aandrijflijn, maar een volledig elektrische. Ter compensatie is hij van hybride makelij.

Honda omschrijft de Insight als een unieke EV die overweldigend comfort, een rijbereik van meer dan 500 kilometer en een krachtig, dynamisch en herkenbaar uiterlijk heeft. Herkenbaar is hij in ieder geval. De nieuwe Honda Insight bestaat in China namelijk al als e:NS2. In China verkoopt Honda een handjevol modellen die aanvankelijk puur voor de Chinese markt ontwikkeld werden. Die EV's bestaan ook nog eens in twee vormen. De Honda e:NS2 wordt door het samenwerkingsverband Dongfeng Honda verkocht, terwijl dezelfde auto met een iets andere voor- en achterzijde als e:NP2 door Honda's andere Chinese joint-venture GAC Honda wordt gevoerd.

Hoe dan ook: dankzij zijn semi-Chinese basis kunnen we je al meer vertellen over de Insight dan Honda zelf doet. De nieuwe Honda Insight is 4,79 meter lang en heeft een wielbasis van 2,74 meter. Hij staat op een door Honda met zijn Chinese partners ontwikkeld platform dat Honda e:N Architecture F heet, heeft een 68,8 kWh accu en een 204 pk sterke elektromotor die de voorwielen aandrijft. Het ietwat optimistische CLTC-bereik dat autofabrikanten in China opgeven, komt bij de Insight uit op 545 kilometer.

De nieuwe Honda Insight vindt nu zijn weg naar Japan. Het is nog niet bekend of en wanneer de nieuwe Insight ook naar Europa komt. Gezien de importheffingen die hier op in China gebouwde EV's van toepassing zijn, achten we komst op Europese bodem niet heel waarschijnlijk.