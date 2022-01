Honda StepWGN helemaal nieuw

De StepWGN is een typisch Japans ding, met zijn relatief (en absoluut) hoge en vierkante koets. Tegelijkertijd is het eigenlijk raar dat zoiets elders op de wereld niet te verkopen valt, want dit lijkt een ware koning als het gaat om het bieden van zoveel mogelijk ruimte in een nog relatief compacte koets. Zo moeten er acht mensen mee kunnen, al is het interieur desgewenst ook heel anders in te delen.

Hoe groot de nieuwkomer precies is weten we helaas niet, maar het is wel duidelijk dat hij aanmerkelijk strakker oogt dan zijn in 2015 gelanceerde (en in 2017 gefacelifte) voorganger. Veel rechte lijnen doen hem lekker modern ogen. Net als voorheen is de StepWGN er in twee smaken, de Air en de Spada. De Air heeft een licht, ruimtelijk en huiselijk interieur, de Spada heeft meer donkere tinten en daarmee volgens Honda een extra hoogwaardige uitstraling.

Aan de achterkant valt op dat er weer ‘gewoon’ een achterklep uit één stuk is gebruikt. De uitgaande StepWGN had een exemplaar uit twee delen, dat naar verluidt als ‘bestelwagen-deurtjes’ en als reguliere achterklep inzetbaar was.

De StepWGN heet ‘e:HEV’, waarmee we weten dat het een hybride is. Dat gold ook al voor het vorige type, dus heel verrassend is dat niet. Exacte specificaties zijn er helaas niet, dus hiermee moeten we het even doen. Eén ding is wel zeker: naar Europa komt deze rijdende balzaal niet.