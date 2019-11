Honda onthult gloednieuwe City

In de categorie 'niet voor Nederland, toch semi-interessant' leggen we graag deze nieuwe creatie van Honda aan je voor. Voor de markten waar men nog te porren is voor kleine sedannetjes is de nieuwe Honda City ten tonele verschenen.

Wellicht heb je niet direct door wat er nu plots op je scherm is verschenen, maar de Honda City is een op de Jazz gebaseerde sedan die vooral in diverse Aziatische landen met open armen ontvangen zal worden. De huidige City draait alweer vijf jaar mee en dus vond Honda het hoog tijd om een nieuwe generatie klaar te stomen. Zoals duidelijk te zien is, volgt de City keurig het voorbeeld van grotere broers Civic en Accord qua ontwerptaal.

Behalve het frissere uiterlijk is er maar weinig nieuws onder de zon voor de City. De auto, die in bepaalde delen van de wereld naar de naam Grace luistert, is namelijk iets gegroeid ten opzichte van de uitgaande generatie. Ondanks de elf millimeter kortere wielbasis is de auto nu ruim elf centimeter langer en dik vijf centimeter breder. Met 4,5 meter totale lengte is de vierdeurs nog altijd volgens onze maatstaven geen grote sedan. Toch oogt het geheel al een stuk minder gedrongen dan voorheen, deels geholpen door het feit dat de auto ook iets lager ligt. Honda maakt van de gelegenheid gebruik om ook gelijk een versie met een 'RS-pakketje' te onthullen (zie laatste foto). Die oogt dankzij wat dikkere bumpers, 16-inch wielen en zwarte accenten nog dikker dan de standaard City.

Het interieur van de City is ook volledig op de schop gegaan. Het geheel oogt wat minder eigenzinnig dan voorheen, maar daardoor ook wat serieuzer en strakker. Een spektakel is anders, functie volgt vorm in deze auto. Ook onder de motorkap treffen we bij de City geen extravagantie. Een nieuwe 1,0-liter driecilinder met turbo stuurt middels een 'zeventraps' CVT 120 pk naar de voorwielen. Het maximum koppel komt uit op 173 Nm.