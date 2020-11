Officieel: vernieuwde Honda Odyssey

AutoWeek volgt niet alleen op de voet wat zich in het Europese hoekje van autoland afspeelt, maar luistert ook graag naar de avonturen die elders in die wondere wereld worden beleefd. Dat brengt ons in Japan, waar Honda de gefacelifte Odyssey op het podium heeft gehesen.

Tijdens dat hijswerk heeft Honda ongetwijfeld een fikse kraan gebruikt, de Odyssey is namelijk een flinke balzaal. De in 2013 gepresenteerde huidige generatie (foto 13) van de 4,8 meter lange MPV krijgt een andere neus waarin niet alleen gewijzigde koplampen, maar ook een veel bredere grille en een compleet nieuwe voorbumper een plekje krijgen. Natuurlijk laat Honda ook de achterkant niet ongemoeid. Honda schroeft er nieuwe achterlichten in, die met elkaar worden verbonden door een chroomstrip. De richtingaanwijzers zijn zowel voor- als achter 'dynamisch' en dat levert natuurlijk vrolijke oranjekleurige lampjes op tijdens het afslaan. Lager op de achterzijde treffen we een andere bumper aan, versierd met chroomkleurige elementen.

Nederland

Honda neemt tijdens het bijschaven van de Odyssey, niet te verwarren met het gelijknamige model dat in de Verenigde Staten wordt verkocht, ook het interieur onder handen. De Odyssey krijgt nieuwe uitstroomopeningen van het ventilatiesysteem, een digitaal 7-inch scherm tussen de analoge klokken én een ander stuurwiel. De bovenzijde van het dashboard is afgewerkt met zacht materiaal. Leuk detail: Honda voegt een functie toe waarmee de twee schuifdeuren te openen zijn door je hand over een sensor te bewegen. En jawel: de MPV krijgt een nieuwe uitklapbare bekerhouder aan de bestuurderskant. Net als voorheen is de Odyssey onder meer leverbaar met een hybride aandrijflijn. Die versie heeft een 2.0 liter benzinemotor, twee elektromotoren en een CVT-automaat. Deze hybride variant heet voortaan Odyssey e:HEV. Honda levert verder benzineversies met een 2.4 VTEC-krachtbron. De zeven- of achtpersoons Odyssey is te bestellen in een extra dik aangeklede Absolute-uitvoering. In Azïe neemt het ruimtewonder het op tegen de Kia Carnival/Sedona Nissan Serena en Toyota Alphard/Vellfire

De Odyssey komt niet naar Nederland, al is een verre voorvader van de MPV hier geen vreemde. Tussen 1994 en 1998 leverde Honda immers de Shuttle in Europa, die elders in de wereld reeds als Odyssey door het leven ging. Na het verdwijnen van die eerste generatie splitste het model zich op in een lijn voor de Amerikaanse markt, en eentje voor de internationale automarkt. In maart dit jaar werd de Amerikaanse variant gefacelift en nu laat Honda zien hoe de bijgewerkte internationale variant wordt vormgegeven.