De absolute topversie van de Mercedes-Benz C-klasse is niet gevrijwaard van kritiek. De Mercedes-AMG C 63 4Matic is namelijk een loodzware plug-in hybride met een 2.0 viercilinder benzinemotor. Die auto moet het veld ruimen voor een sportieve variant met twee cilinders extra.

De Mercedes-AMG C63 S E Performance deed bij zijn komst nogal wat stof opwaaien. De auto was met een systeemvermogen van 680 pk en 1.020 Nm grensverleggend sterk, maar op de bron van die krachten viel genoeg aan te merken. De V8 van de vorige C63 maakte plaats voor een geblazen 2.0 viercilinder, een aanzienlijk kleinere benzinemotor die bijval kreeg van een elektromotor. De C63 S E Performance is een plug-in hybride die niet alleen zwaarder is dan zijn voorganger, maar die door zijn opzet en extra kilo's een ander karakter heeft. Mercedes-Benz komt na enkele jaren met een oplossing, maar dat betekent niet dat de V8 terugkeert.

Toch is het bijzonder wat Mercedes-Benz gaat doen. Uit berichtgeving van Edmunds, dat gesproken heeft met AMG-baas Michael Schiebe, blijkt dat het over en uit is voor de Mercedes-AMG C 63 E Performance. Een nieuwe topversie die Mercedes-AMG C53 heet, gaat hem vervangen. Die krijgt geen viercilinder en ook geen V8, maar een benzinemotor die er wat het aantal cilinders betreft tussenin zit: een zes-in-lijn. Die machine ligt al in de CLE 53 en is daarin goed voor bijna 450 pk.

Mercedes-AMG zegt niet van plan te zijn om de C53 te voorzien van plug-in hybride techniek. Als de Mercedes-AMG C53 net zo krachtig wordt als de CLE 53, verliest de top-C zomaar even 230 pk. Wat hij ook verliest: een heleboel kilo's

Volgens Schiebe is het lastig om de viercilinder van de C63 E Performance aan de Euro 7-emissienorm te laten voldoen. De keuze om de plug-in hybride top-C te vervangen voor een C53 zonder elektrohulp, lijkt dus geen reactie op de kritiek op de plug-in hybride C63 E Performance.