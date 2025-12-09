AMG-versie van elektrische Mercedes GLC gespot

Mercedes is druk bezig met het testen van nieuwe elektrische GLC’s. Recent werd er namelijk al een zevenzits-variant gespot en nu is het weer raak. Ditmaal gaat het om de AMG-versie van de GLC. Die is onder andere te herkennen aan een aantal aerodynamische aanpassingen. De camouflage kan niet voorkomen dat we zien dat er extra vinnetjes op de voorste hoeken zijn gemonteerd om de luchtstroom in goede banen te leiden. Verder zien we een achterspoiler die gelijk lijkt aan die van de conventionele GLC, maar niets is minder waar. Het ziet ernaar uit dat het AMG-exemplaar een verstelbare spoiler krijgt.

Kijken we naar de wielen, dan blijkt dat Mercedes de nieuwe sportieveling heeft voorzien van grote remschijven en remklauwen. Dat is ook wel nodig, want de enige versie die we nu kennen van de GLC, de GLC 400 4Matic, heeft al een vermogen van 489 pk. Met de AMG-versie belooft Mercedes daar nog een flink schepje bovenop te doen. Verder lijkt het erop dat zowel de voor- als achterwielen iets meer uit de wielkasten steken.

De zijkant heeft Mercedes al uitgepakt, maar veel nieuws brengt dat helaas niet. De AMG-versie lijkt op dit vlak gelijk te blijven aan de GLC die we al kennen. De voor- en achterkant zitten nog wel in het folie, dus of er een ‘Panamericana’-grille komt is moeilijk te zeggen. Als dat het geval is, dan zal die sterk afwijken van de grille van de reguliere elektrische GLC, die vooral uit lichtjes en horizontale luchtinlaten bestaat.