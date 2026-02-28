Een auto moet drie weken stil kunnen staan. Toch horen en lezen we steeds vaker dat zoiets bij hybrides tot een lege accu kan leiden. Zo ook bij AutoWeek-lezer Philip Bisschop, die bij zo'n periode zijn vrij nieuwe Renault Espace aantreft met een lege accu.

Renault Espace-rijder Philip Bisschop zit met de handen in het haar en schrijft ons: “Ik gebruik mijn Espace uit 2024 soms drie weken niet. Tot nu toe heb ik altijd, inmiddels een keer of acht, Renault Assistance nodig gehad om de auto rijklaar te krijgen: de accu is dan helemaal leeg en zelfs de portieren laten zich niet openen. De Espace is al een maand bij de dealer geweest, maar het euvel is niet gevonden of verholpen. Mijn vraag is dan ook of het leeglopen van de accu op alle elektronische systemen niet inherent is aan de hybride techniek als de auto gedurende een wat langere tijd niet gebruikt wordt? Is dit op te lossen? Mij werd gesuggereerd om de auto op een druppellader aan te sluiten, maar ik vind dat dit voor een moderne auto eigenlijk niet nodig mag zijn. Wat vindt u?”

Normaal dat hybrides bij stilstand beetje stroom gebruiken maar dit is niet normaal

Deze vraag leggen we voor aan de technisch expert van ons panel, Johan Nijen Twilhaar van Innovam: “Het is normaal dat moderne hybride auto’s tijdens stilstand een beetje stroom verbruiken, maar het is níet normaal dat een Renault Espace E-Tech na drie weken volledig leeg is en al helemaal niet acht keer achtereen. Dat wijst erop dat er iets mis is. Het kan komen door een elektronisch probleem of een accu die beschadigd is. Het probleem is vrijwel zeker op te lossen, maar daarvoor moet gericht onderzocht worden of er ergens stroom ‘weglekt’ terwijl de auto uitstaat. Mijn algemene advies is om te laten controleren of er na aankoop accessoires zijn ingebouwd (zoals dashcams, trackers, een marterverjager, alarm ...). Deze kunnen tijdelijk worden losgekoppeld om te kijken of één daarvan de oorzaak is. Succes!”