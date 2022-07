Goedkoop tanken: vijf LPG-occasions voor maximaal €5.000

Dacia Sandero - €4.950

Wie goedkoop wil autorijden, komt al snel bij Dacia uit. Ook als het gaat om een auto op LPG, want het merk levert die ook af-fabriek. Na de facelift van de eerste Sandero in 2012 stond de Bi-Fuel versie echter alleen als Tce 90 op de Nederlandse prijslijst. Dit exemplaar heeft een 1.2 viercilinder met 74 pk waar de gastank vermoedelijk later pas is ingebouwd. De wegenbelasting van gemiddeld €136 euro per kwartaal is in ieder geval nog prima te overzien. Met een kilometerstand van 127.095 kilometer moet je ook nog enige tijd vooruit kunnen.

Opel Corsa - €4.445

Bij deze Opel Corsa is de LPG-installatie in ieder geval niet achteraf ingebouwd. Opel leverde de Corsa namelijk af-fabriek als 1.2 EcoFlex Bi-Fuel. Dat betekent dat het knopje om het LPG-systeem te activeren mooi in het dashboard geïntegreerd is. Bijkomend voordeel hiervan was dat de auto een CO2-uitstoot van minder dan 110 gram per kilometer had, waardoor hij zelfs een tijd wegenbelastingvrij was en in aanmerking kwam voor lagere bijtelling. Deze Corsa heeft met een kilometerstand van 195.721 wel wat meer gelopen dan de Dacia. Ook de wegenbelasting ligt met gemiddeld €175 per kwartaal wel wat hoger. Voor de echte kilometervreters is het voordelig dat je op LPG én benzine een actieradius van meer dan 1.000 kilometer hebt.

Mazda 2 - €4.500

Mazda leverde de Mazda 2 van 2011 tot 2014 als BiFuel, om dezelfde redenen als Opel met de Corsa EcoFlex Bi-Fuel. De Mazda 2 is ongeveer even groot als de Corsa, maar valt met €136 per kwartaal in een lager tarief als het gaat om de wegenbelasting. Dit exemplaar ziet er met zijn witte unilak, zwarte spiegelkappen en deurgrepen en stalen wielen met wieldoppen behoorlijk basic uit, maar dan rij je wél heel goedkoop. Ook heeft hij met 159.805 kilometer op de klok nog relatief weinig gelopen voor een auto op LPG. Met de betrouwbaarheid moet je echter wel opletten, want de 1.3 viercilinder vindt gas niet heel lekker.

Saab 9-3 - €3.750

Heb je liever een wat grotere auto dan de bovenstaande hatchbacks? Dan is deze Saab 9-3 sedan op LPG wellicht een optie. De 2.0 viercilinder turbo die onder de kap ligt, levert op papier een vermogen van 175 pk. Dat kan met de ingebouwde LPG-installatie uiteraard wat minder zijn. Voor de wegenbelasting ben je met gemiddeld €334 per kwartaal een aardige kluif meer kwijt dan de bovenstaande drie auto's, maar daar krijg je wel wat comfort voor terug. Ook handig voor de ondernemer: je kunt hem als youngtimer op de zaak zetten.

Volvo S80 - €3.250

Is de Saab 9-3 nog niet groot genoeg? Dan kom je uit bij deze Volvo S80. Volvo leverde de S80 af-fabriek ook als Bi-Fuel, maar bij dit 170 pk sterke exemplaar is de gastank achteraf ingebouwd. Hij heeft met dik 324.000 kilometer al een aardige bak ervaring en linksachter zit wat schade, maar de voorstoelen zien er bijvoorbeeld nog goed uit. In het onderhoud zijn oude Volvo's echter zelden goedkoop, dus het geld dat je bespaart aan de pomp kun je het beste direct reserveren voor reparaties. Tot hij stukgaat, rij je er in ieder geval vorstelijk bij voor relatief weinig geld.

Zelf op zoek naar een auto op LPG? In het AutoWeek-occasionaanbod staan momenteel 891 exemplaren! Iets leuks gevonden? Laat het weten in de reacties.