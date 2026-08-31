In Nederland staan ruim 2.500 auto's geregistreerd die bij de laatste apk-keuring een rem- of stuurgebrek hadden dat reden was om afgekeurd te worden. Deze 2.518 auto's zijn vervolgens nooit meer goedgekeurd, maar zijn nog wel WA-verzekerd en mogelijk gewoon nog in gebruik. Dat blijkt uit door autozoweg.nl gedaan onderzoek in drie databases van de RDW.

370 van de 2.518 afgekeurde auto's met een rem- of stuurgebrek die nog steeds WA-verzekerd zijn, hebben een serieus gebrek in de zwaarste categorie. Denk daarbij aan zaken als gebroken remleidingen, remslangen met blootliggend wapeningsmateriaal en stuurkogels met kans op loslaten. Zo'n 630 auto's zijn al meer dan een jaar na de laatste apk-afkeur nog WA-verzekerd. Bij het gros van de dik 2.500 auto's gaat het om een gebrek met de remmen, bij 894 auto's om een stuurprobleem.

Volgens autozoweg.nl staan er in Nederland maar liefst 239.016 WA-verzekerde personenauto's geregistreerd met een verlopen apk. De genoemde 2.518 auto's zijn alleen de auto's daarvan met een rem- en/of stuurgebrek, dat reden was voor apk-afkeur. Wie weet wat er nog meer rondrijdt?

Het staat niet vast dat de apk-afgekeurde auto's met WA-verzekering daadwerkelijk rondrijden. Wellicht staan ze al tijden stil op eigen terrein, of is de eigenaar bezig met een restauratie. Verder is het mogelijk dat een auto na een ongeval al maanden bij een schadehersteller staat, wachtend op een beslissing van de verzekeraar. Ook zijn situaties denkbaar waarbij de eigenaar is vergeten de auto te schorsen; de auto is naar het buitenland gegaan