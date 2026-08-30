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File vroeger
 
Verkeer & Infrastructuur

Was het vroeger op de weg beter? Files zijn van alle tijden!

Ergste periode van het jaar komt eraan

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Komende week zal het weer drukker op de weg worden na twee rustige zomermaanden. Alle schoolvakanties zijn vanaf maandag voorbij. September vormt weer de opmaat naar het ergste fileseizoen met november als dieptepunt. Maar files zijn niet alleen een verschijnsel van deze tijd; vroeger stonden we ook al massaal vast, zo bewijzen onderstaande foto's.

Files een moderne uitvinding? Nee hoor. Kijk maar, in de Utrechtse Kerkweg stond je in de jaren 30 al vast tussen de handkarren en bakfietsen. (foto Het Utrechts Archief)

file vroeger

Richting Bloemendaal sta je al tientallen jaren ‘s zomers in de file. (foto Cees C. de Boer, Noord-Hollands Archief)

File vroeger

Is dit de allereerste file van ons land? Dat lijkt zo, maar het is de start van een demonstratierit door de Nationale Automobiel Club in 1899. (foto G. Sigling - Het Gelders Archief)

file vroeger

In Rotterdam ging het er in de jaren 60 minder relaxed aan toe. (foto Cock Tholens - Stadsarchief Rotterdam)

foto Cock Tholens - Stadsarchief Rotterdam

En dit is de grootste frustratie van in de file staan: toekijken hoe het verkeer de andere kant op vrolijk doorrijdt! (foto H. Hilterman Spaarnestad Photo)

file vroeger

Ook van alle tijden: als je toch stilstaat, kun je net zo goed even het laatste
nieuws lezen.(foto Cock Tholens - Stadsarchief Rotterdam)

File vroeger

Een foto als deze is om hopeloos van te worden; de drukte in Groningen is niet om door te komen. Daar sta je dan met je sportieve Alfa. (foto Groninger Archieven)

File vroeger

Maar ja, we doen het onszelf aan. Want als het dan zonnig weer is in het voorjaar, waarom willen we dan allemaal  tegelijk naar de bollen kijken? (foto Nationaal Archief)

file vroeger

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