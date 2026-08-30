Was het vroeger op de weg beter? Files zijn van alle tijden!

Files een moderne uitvinding? Nee hoor. Kijk maar, in de Utrechtse Kerkweg stond je in de jaren 30 al vast tussen de handkarren en bakfietsen. (foto Het Utrechts Archief)

Richting Bloemendaal sta je al tientallen jaren ‘s zomers in de file. (foto Cees C. de Boer, Noord-Hollands Archief)

Is dit de allereerste file van ons land? Dat lijkt zo, maar het is de start van een demonstratierit door de Nationale Automobiel Club in 1899. (foto G. Sigling - Het Gelders Archief)

In Rotterdam ging het er in de jaren 60 minder relaxed aan toe. (foto Cock Tholens - Stadsarchief Rotterdam)

En dit is de grootste frustratie van in de file staan: toekijken hoe het verkeer de andere kant op vrolijk doorrijdt! (foto H. Hilterman Spaarnestad Photo)

Ook van alle tijden: als je toch stilstaat, kun je net zo goed even het laatste

nieuws lezen.(foto Cock Tholens - Stadsarchief Rotterdam)

Een foto als deze is om hopeloos van te worden; de drukte in Groningen is niet om door te komen. Daar sta je dan met je sportieve Alfa. (foto Groninger Archieven)

Maar ja, we doen het onszelf aan. Want als het dan zonnig weer is in het voorjaar, waarom willen we dan allemaal tegelijk naar de bollen kijken? (foto Nationaal Archief)