Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Mini Cabrio
 
Achtergrond

Nadat meerdere carrosseriebouwers hem hadden onthoofd kwam er toch maar een originele Mini Cabrio

Geen koopje

Jeroen Ekeler
3

De klassieke Mini heeft bij heel wat carrosseriebouwers zijn stalen dakje verruild voor een zacht, opvouwbaar exemplaar. Pas in 1993 nam de Minifabrikant zelf een open versie in serieproductie.

Tegenwoordig is er nog maar weinig vraag naar cabrio’s. Dat was in de vorige eeuw wel anders. Toch duurde het nog vrij lang voordat de makers van de Mini zelf met een cabriolet kwamen. De klassieke Mini is door de jaren heen eerst door tal van andere bedrijven gescalpeerd, onder wie het Nederlandse Cabrioni en de Duitse Rover-dealer Lamm. Laatstgenoemde deed dat zo netjes dat het vanaf 1991 onder meer 75 exemplaren via de Britse Rover-dealers mocht verkopen (Mini hoorde destijds bij de Rover Group). De grote vraag ernaar spoorde Rover Special Products aan om uiteindelijk toch een cabriolet in productie te nemen, daarbij bijgestaan door de Duitse specialist Karmann. Het beursdebuut van de enige echte Mini Convertible was in oktober 1992 op de Birmingham Motor Show, met de productiestart in Longbridge in de daaropvolgende zomer.

Mini Cabrio

Mini Cabrio

De cabriolet was liefst 70 procent duurder

Een koopje was de open Mini allerminst. De reguliere Cooper kostte destijds £6.995, de nieuwe Convertible £11.995 – een toename van dik zeventig procent. Daarvoor kreeg de koper een auto die nogal wat inschikkelijkheid verlangde, als groot contrast met de aaibaarheid die uit zijn goeiige, grote koplampen sprak. Aan het rijden lag het niet, zo maken we op uit een testverslag. De spierballen van de beroemde 1.275 cc-motor waren groot genoeg, het blokje ronkte er lustig op los en op bochtige trajecten bleek dat de stijfheid door de aangebrachte verstevigingen nog altijd prima was. Tegelijkertijd was de omgang met de auto nuchter bekeken doodvermoeiend, van het zware sturen en schakelen tot de omslachtige bediening van de kap en het hevige gekraak dat onderweg je oren teisterde ... Maar ja, wie bekijkt een Mini nu nuchter?

Mini Cabrio

Ontdek deze occasions: Heb je ze al gezien?

Mini Mini 3-Deurs 1.6 Chili

MINI Cooper S

3-Deurs 1.6 Chili

  • 2007
  • 219.177 km
  • Benzine
  • 128kW/174pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Autoservice Van Kruijsbergen
€ 5.250
Mini Mini 3-Deurs 2.0 Panorama | LED | Navigatie | Cruise | Nette auto

MINI Cooper S

3-Deurs 2.0 Panorama | LED | Navigatie | Cruise | Nette auto

  • 2015
  • 44.388 km
  • Benzine
  • 141kW/192pk

Handgeschakeld

Online sinds vandaag
AJ de Beer Auto's
€ 16.490
Mini Mini 3-Deurs 1.6 Salt | Nieuw binnen | Nette auto | Nieuwe APK

MINI One

3-Deurs 1.6 Salt | Nieuw binnen | Nette auto | Nieuwe APK

  • 2012
  • 74.213 km
  • Benzine
  • 55kW/75pk

Handgeschakeld

Online sinds vandaag
Van Leeuwen Auto’s Assen B.V.
€ 6.440
Mini Mini 3-Deurs 2.0 Yours Moonwalk Blacked out

MINI Cooper S

3-Deurs 2.0 Yours Moonwalk Blacked out

  • 2021
  • 85.658 km
  • Benzine
  • 131kW/178pk

Handgeschakeld

Online sinds 1 dag
Van Dam Auto's
€ 21.400
Mini Mini Classic 33 kWh Navigatie | Cruise | Airco | PDC 58

MINI Mini Electric

Classic 33 kWh Navigatie | Cruise | Airco | PDC 58

  • 2022
  • 14.683 km
  • Elektrisch
  • 135kW/184pk

Automatisch

Online sinds 1 dag
Van den Udenhout - Occasion Center Roosendaal
€ 19.950
Mini Mini Charged 33 kWh CAMERA LEDER NAV ENZ 183KM bij 100%

MINI Mini Electric

Charged 33 kWh CAMERA LEDER NAV ENZ 183KM bij 100%

  • 2020
  • 44.357 km
  • Elektrisch
  • 135kW/184pk

Automatisch

Online sinds 1 dag
Autobedrijf Gerard Vulink B.V.
€ 17.680

Lees ook

Op Zoek Naar
Seat Ibiza als occasion
Op Zoek Naar28

Koop je een snelle Seat Ibiza zolang het nog kan of toch liever een ander gebruikt speeltje?

Leuke occasions voor €10.000

Achtergrond
Peugeot 206
Achtergrond52

Deze auto's mochten nog lang naast hun opvolgers blijven bestaan

911 en Kever grootste volhouders

Met video
Mini Cooper
Klokje rond39

De Mini Cooper van Wim Slagboom (68) zag bijna heel Europa: 'De blauwe blijft, dat staat vast'

Mini Cooper – 2003 – 401.929 km - Klokje rond

3 Bekijk reacties
MINI MINI Mini Classic Cars

Lezersreacties (3)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.