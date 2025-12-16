De Eerste Kamer is extreem kritisch op de plannen om de youngtimer-regeling per direct op de schop te gooien, maar kan het plan zelf niet blokkeren zonder het hele belastingplan af te keuren. De bedrijfstak moet nu zijn hoop vestigen op de verantwoordelijke staatssecretaris.

Gisteravond werd het belastingplan 2026 door de Eerste Kamer, onze senaat besproken. Daarbij bleek de overgrote meerderheid van de partijen uitermate kritisch op het plan om de youngtimer-leeftijd vanaf 2027 naar 25 jaar te zetten. Vooral het feit dat de branche hiermee compleet is overvallen stuitte op veel weerstand, net als het feit dat de (financiële) gevolgen van de maatregelen door de indiener van de ChristenUnie (en daarmee iedereen die vóór heeft gestemd) niet goed zijn overzien. Veel senatoren waren gezien de inhoud van hun vragen aan het kabinet duidelijk ingefluisterd door Wouter van Embden, die net als zestien jaar geleden een gestroomlijnd proces tegen de nieuwe regels heeft opgetuigd.

Tweede Kamerlid Pieter Grinwis van de ChristenUnie is de bedenker van het plan. Zijn amendement om de bijtelling voor elektrische auto's langer laag te houden, had financiële dekking nodig en daarvoor had hij bedacht dat de youngtimer-regeling wel kon sneuvelen. Maar inmiddels gaf hij zelf in het Financieel Dagblad aan dat "over de data van het Ministerie van Financiën inmiddels twijfel is gerezen en dat hij hoopt dat de staatssecretaris daar iets mee doet. "

Maar zijn amendement is, met ontrading van diezelfde staatssecretaris, wel aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer is nu aan zet en die kan alleen het vollédige belastingplan afkeuren. En dat is weer enigszins een overtrokken actie voor iets 'kleins' als de youngtimer-regeling. Daardoor is er nu de merkwaardige situatie dat er eigenlijk geen voorstanders meer zijn voor het afschaffen, maar dat er nog geen oplossing is bedacht voor hoe nu verder.

Auto uit 2011 toch youngtimer

Vanavond is de stemming over het belastingplan in de Senaat, maar eerst kan staatssecretaris Eugène Heijnen zijn visie laten blijken in antwoord op de Kamervragen van gisteren. Tot op heden laat hij weten dat hij de regeling wil laten doorrekenen door het CBP en dat hij een jaar uitstel wil zodat auto's uit 2011 in ieder geval de youngtimer-status krijgen. Details daarover zijn nog onduidelijk. Wordt later vandaag vervolgd.