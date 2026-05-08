In een piepklein Frans dorpje zit je als bezitter van een elektrische auto goed. Montigny-en-Arrouaise heeft zo’n 300 inwoners en ligt ingeklemd tussen de weilanden en wie er elektrisch rijdt kan er gratis laden aan één van de drie laadpalen in het dorp.

Burgemeester Christophe Parent introduceerde er al eerst gratis elektrische fietsen voor de bewoners. Daarna ging hij nog een stap verder. Iedereen met een elektrische auto mag gratis opladen. Er zijn inmiddels drie oplaadpunten aan de Grand Rue, wat ook de enige ‘grote’ weg in het dorp is.

"Met zo’n voorziening zet je mensen aan het denken. Ze proberen een elektrische auto uit, ze zien dan dat het goed is, en dan betalen ze hier ook nog eens niets voor de elektriciteit: dat is het laatste zetje’’, aldus burgemeester Parent.

Zonnepanelen

De oplaadpunten worden gevoed door zonnepanelen die de burgemeester liet bevestigen op het dak van het stadhuis/postkantoor, ook aan de Grand Rue. In het dorp werden sommige huizen ook uitgerust met zonnepanelen. Bij die huizen werd de elektriciteitsrekening gehalveerd.

Gratis rijden met een elektrische auto scheelt ook nog eens een flinke slok op een borrel. "Een liter benzine kost nu meer dan €2. Wij hebben nu 20 huishoudens met een elektrische auto die gratis rijden’’, aldus de burgemeester.

De kosten: €120.000. Dat is voor 80 procent gefinancierd door de Franse rijksoverheid en voor 20 procent door Montigny-en-Arrouaise zelf.

Mensen uit de omgeving laden hier hun auto op

Bewoners zijn blij maar ook bezorgd. De angst bestaat dat straks iedereen van heinde en verre komt om gratis op te laden in het Noord-Franse dorpje. "In gemeenten in de omgeving gaat het als een lopend vuurtje. Er zijn mensen die nu al van elders komen om hier hun auto op te laden’’, zei een bewoner op tv. Maar de burgemeester heeft bepaald dat mensen ‘van buiten’ maximaal één keer per week mogen langskomen met één auto.

Christophe Parent is niet de enige ‘groene’ burgemeester in Frankrijk. Weekblad Charlie Hebdo deed kort geleden onderzoek en zag overal verbeteringen waar steden bestuurd werden door groene gemeenteraden: "In Grenoble is de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht met 44 procent gedaald, in Bordeaux worden 600.000 bomen geplant en in Besançon is 78 kilometer fietspad aangelegd.’’

Plannen voor windmolens

In Montigny-en-Arrouaise is burgemeester Parent nog niet klaar met de vergroening. Bij de laatste verkiezingen kreeg zijn lijst 100 procent van de stemmen. De komende jaren wil hij meer oplaadpunten voor elektrische auto’s aanleggen. En omdat de zon in het noorden van Frankrijk niet altijd schijnt, wil hij ook twee windmolens in de omgeving laten bouwen.

Met zonnepanelen en windmolens kan het dorpje straks genoeg stroom leveren voor 19.000 mensen, oftewel: 18.700 mensen buiten Montigny-en-Arrouaise, hoopt de burgemeester. "Iedereen zegt dat het onmogelijk is. Maar wij doen het gewoon.’’

