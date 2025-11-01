Het is leuker dan in de tuin werken, of kozijnen schilderen. En je houdt er net zo goed geld mee in de pocket. Maar het is ook nog sociaal en gezellig. Dat is de reden dat doehetzelfgarages voor enthousiaste sleutelaars in opkomst zijn. Kom je er even niet uit, dan vraag je iemand die er ook aan zijn of haar auto aan het sleutelen is om hulp.

De doe-het-zelfgarage is een uitkomst voor veel mensen. Er zijn er inmiddels tientallen in Nederland: volledig geoutilleerde werkplaatsen waar je zelf - al dan niet met professionele hulp - aan je eigen vierwieler kunt sleutelen. Voor de één is het een manier om een economisch total loss-verklaarde auto toch op de weg te kunnen houden, een ander steekt er uit liefhebberij zelf de handen uit de mouwen. En zoals er diverse redenen zijn om voor een doe-het-zelfgarage te kiezen, zo zijn er ook verschillende doe-het-zelfgarages. Van eenvoudige garageboxen met één brug tot voormalig dealerbedrijven waar een heel rijtje bruggen klaarstaat. Uit ideële dan wel commerciële gronden opgericht of ontsproten uit (voormalige) bedrijfs-autoclubs. Bij de een mag je op de bonnefooi langskomen in de hoop dat er een plek vrij is, terwijl je bij een ander vooraf een plaats moet reserveren zodat brug en uitgebreide gereedschapskisten of -wagens al klaarstaan als je de drempel overrijdt.

Geroezemoes vermengd met geklop, geratel en gehamer

Wij waren te gast bij Check, gevestigd op de grens van Huissen en Bemmel in Gelderland. En inderdaad: als wij even voor tienen op deze zaterdagochtend arriveren, horen we al een gezellig geroezemoes vermengd met geklop, geratel en gehamer uit de werkplaats komen. Eigenaar van Check is Serge Bagarian, een man met een verhaal dat zijn missie werd. “Ik ben afkomstig uit Abchazië, maar ik woon al dertig jaar in Nederland. In mijn thuisland was het heel normaal dat als je je auto voor een onderhoudsbeurt naar de garage bracht, je er gewoon bij bleef totdat-ie klaar was. Hier niet. Je geeft je auto af en hoopt maar dat als je hem weer ophaalt, alle euvels zijn opgespoord en opgelost en dat tegen een faire prijs. Dat moest anders, vond ik, en daarom ben ik in 2010 Check begonnen.”

Huren van brug kost €15

Het bleek een schot in de roos: tegenwoordig komen mensen uit het hele land naar hier om hun auto zelf - maar hulp is nooit ver weg - te onderhouden. Niet zelden komen ze met de hele familie - die wordt dan in Arnhem afgezet om te gaan winkelen terwijl pa met de auto aan de slag gaat! “Brughuur is vijftien euro, een gereedschapswagen kost een tientje, een lasapparaat €35”, legt Serge uit. “Professionele hulp kost €70 – alle prijzen zijn per uur. Voor afvoer van olie en/of koelvloeistof brengen we een klein bedrag in rekening, accuafvoer is gratis.”

Zelfstandig elektricien Muhammed heeft eigen gereedschap

Een sleutelaar die in elk geval geen gereedschapswagen van Check hoeft te huren, is Muhammed Kostik. Als zelfstandig elektricien heeft hij de laadruimte van zijn Peugeot Partner immers altijd vol met eigen materiaal. “Sinds enkele jaren ben ik zzp’er en rijd ik met mijn auto het hele land door naar opdrachten. Binnenkort begin ik met een grote klus in Aalsmeer. Vanaf mijn woonplaats Arnhem is dat elke dag ruim 200 kilometer rijden. Daarom geef ik de bus een onderhoudsbeurtje.” Zijn Partner is nog relatief jong - bouwjaar 2018 - maar heeft toch al bijna tweeënhalve ton op de klok, verdeeld over vijf eigenaren. Muhammed is de zesde en kocht de auto met twee ton. Voor de 1.6 BlueHDi is het een peulenschil, maar toch is z’n eigenaar er niet helemaal gerust op. “Altijd als ik wegrijd, zie ik in de achteruitkijkspiegel een paar druppels olie op het asfalt. Ik ben bang dat er ergens een olielek is.” Maar dat lek vinden ze vandaag niet. Serge heeft een andere verklaring: “Ik denk dat een van de vorige eigenaren tijdens een oliewissel de boel niet goed heeft schoongemaakt, waardoor je af en toe een druppel ziet.”

Da’s ook een opluchting, want deze auto is feitelijk óók een stuk gereedschap. De rest van de werkzaamheden verloopt vlot. Muhammed heeft voor twee uur een brug gehuurd, maar “als de auto dan nog niet gereed is en de brug na de gereserveerde tijd vrij blijkt te zijn, dan kan de klant gewoon blijven sleutelen”, aldus Serge die bij het laten zakken van de brug nog wel een opmerking heeft: “Je voorbanden zijn behoorlijk versleten. Let daarop, zeker nu je veel gaat rijden.”

Zelfs een Porsche 911 in de doe-het-zelfgarage

Amper is de tokkelende diesel van de brug af of een raspende zescilinderboxer klimt erop. Het is de Porsche 911 Carrera Targa van Willem - “achternaam hoeft niet” - waarvan de elektrische raambediening van het linker portier het begeven heeft. Zoiets kan altijd gebeuren bij een 42 jaar oude klassieker, maar vervelend is het wel. “Echte kennis bij mij ontbreekt”, vertelt Willem. “Omdat Serge er als back-up rondloopt, heb ik deze hobbygarage uitgekozen. Ik denk ook dat ik hem nodig zal hebben. De brug heb ik namelijk voor een uur gehuurd, maar dat haal ik niet: daarvoor heb ik al meer losgehaald dan nodig was.” Toch vindt Willem het werken aan zijn auto een aangename bezigheid. “Als dagelijks vervoer hebben we een Cayenne. Daaraan kun je niets zelf doen. Da’s jammer, en niet alleen vanwege die factuur van €2.700 na een onderhoudsbeurt van de dealer.” De 911 is zijn hobby. “Ja, mijn vrouw en ik mogen graag puzzelritten en lichte rally’s rijden. Zo hebben we laatst het traject Luxemburg-Brussel van de Tulpenrallye afgelegd.” Inmiddels is Serge aan komen lopen: “Je ziet: we krijgen iedereen over de vloer. Een paar weken geleden was het hier een gekkenhuis: rijen campers om ze vakantieklaar te maken. Weet je wat ik bijzonder vind? Dat ook merkdealers uit de omgeving komen met ‘lastige’ klantenauto’s. Da’s best gek, toch?”

Defecte airco in de Fiesta van buurvrouw

Van een Ford Fiesta is een deel van het dashboard verwijderd. Weggedoken in de compacte Duitser ontwaren we Hossam Ismail die de auto van zijn bejaarde buurvrouw vanuit Bemmel heeft meegenomen en bezig is de defecte airco te repareren. Check-stagiair Roald helpt hem daarbij. “Reparatie bij de dealer zou €2.000 gaan kosten, maar omdat de auto 23 jaar oud is, is dat niet meer lonend. Daarom helpt Hossam haar.” Hossam heeft de brug gereserveerd van 10 tot 15 uur, een flinke klus dus. “Ik hoop dat het meevalt”, zegt hij. “Want anders moet het complete dashboard eruit. Hoeft dat niet, dan houd ik tijd over om hierna verder te werken aan mijn eigen auto. Mijn BMW 320i Cabriolet kampt namelijk met trillingen in de aandrijflijn, dus wil ik een diagnose stellen. En het linker portierraam doet het ook het niet.”

Daar is de laatste bezoeker van deze dag. Sander van Rijsewijk komt aanrijden met de Seat Ibiza van een kennis. “Ik geef de auto een airco-service en vul hem bij. Mijn kameraad vond de dealer te duur en omdat ik monteur ben, vertrouwde hij mij hier deze klus toe.” Sander gaat eerst het systeem vacumeren en controleren op lekken en vult het dan met koudemiddel R1234yf, zodat ook zijn vriend het hoofd weer koel kan houden in het huidige zomerverkeer.