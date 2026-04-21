Deze Volvo S90 is ooit doorgezaagd - In het wild

Bij de Volvo S90 denk je waarschijnlijk meteen aan de huidige gelijknamige sedan van Volvo, maar er was eind jaren 90 natuurlijk ook al een S90. Dat was alleen enigszins een vreemde eend in de bijt; het was immers een uitloper van de 900-serie, die op de valreep nog meeging in Volvo's veranderde namenstrategie. De S90 was makkelijk te verwarren met de laatste 960, waar de kenmerkende subtielere koplampen en grille al hun intrede op deden. Ook was de S90 er maar kort bij; in 1998 kwam zijn wéér anders genaamde opvolger, de S80.

Goed, nu we weer even bij zijn op S90-gebied, richten we ons op deze specifieke auto. Dat is ook nog eens geen gewone S90, maar een heuse Royal. Een wellicht wat pretentieus klinkende naam, die toch op zijn plaats is. Dit is een met 15 centimeter verlengde S9o en daarmee was het zeker eind jaren 90 echt prima vervoer voor vorstelijk volk. Dat hij verlengd is, is eigenlijk niet te missen als je naar de achterportieren kijkt. Ook oogt de C-stijl anders dan bij de gewone S90, omdat er geen zijruitje in zit, maar een kleiner donker sierpaneel met daarop een kroontje met S90 erin. De uitsparing voor het achterste zijruitje is nog wel te zien.

De S90 is niet als zodanig uit de fabriekshal gerold, maar is door de Zweedse carrosseriebouwer Nilsson omgetoverd. Daarvoor werd een gewone S90 doorgezaagd en vervolgens verlengd. Overigens is Nilsson nog altijd actief als ombouwer van Volvo's. Tegenwoordig bouwen ze nog ambulances op basis van de XC90 en lijkwagens op V90-basis. Uiteraard hoort bij zo'n extra dikke Volvo S90 een dikke motor en dus kreeg de Royal de dik 200 pk sterke 3.0 zes-in-lijn. De dikste krachtbron die je kon krijgen in een S90. Het was in feite een 2.9 (2.922 cc).

Wie tegenwoordig nog een S90 rijdt, heeft al wat leuks in handen, maar zeker deze Royal is echt een bijzonder bezit. De huidige eigenaar kreeg de auto ruim zes jaar geleden in bezit. Voor die tijd heeft de Volvo zes andere particuliere eigenaren versleten. Van 1998 tot 2003 is de geschiedenis wat onduidelijker. Mogelijk is de S90 toen op een andere manier geregistreerd geweest. Misschien als vervoersmiddel van iemand die te belangrijk is om auto's op eigen naam te zetten?