Ford Tourneo Courier: kleinste personenbus ook in het nieuw

We kunnen ons voorstellen dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet met alle verschillende busjes van Ford. Kort door de bocht zit het zo: ze heten Transit (bestelversie/eenvoudige personenversie) of Tourneo (luxe personenversie) en de naam erachter geeft het formaat aan. Bovenaan staat de simpelweg Transit geheten grootste bus, gevolgd door de nieuwe Transit Custom, die er ook is als Tourneo Custom. Volkswagen komt op basis van de Custom met een nieuwe Transporter. Een stapje daaronder vinden we de Tourneo Connect, die op de Volkswagen Caddy is gebaseerd. Onderaan het gamma staan de Transit Courier en de Tourneo Courier. Die krijgen allebei een opvolger. Onlangs zagen we bestelversie Transit Courier, nu is het de beurt aan personenversie Tourneo Courier.

Op deze nieuwe spionagefoto's zien we opnieuw het opvallende front van Fords kleinste busje. Dat oogt namelijk vrij hoekig en daarmee ook een beetje Amerikaans, al mag je ervan uitgaan dat het toch vooral een Europees Ford-product is. De huidige Ford Transit/Tourneo Courier deelt zijn basis met de vorige Fiesta en reken maar dat deze nieuwe generatie die van de huidige Fiesta en de Puma pakt. De Puma gaat binnenkort aan de elektrische aandrijving en ook de nieuwe Ford Transit/Tourneo Courier komt er met een elektrische aandrijflijn.

Voor het eerst kunnen we een blik werpen op het interieur. Dat lijkt niet zozeer op dat van de Fords Fiesta of Puma, het heeft vooral wat weg van het interieur van de Transit/Tourneo Connect. Dat wil zeggen: ook de Tourneo Courier krijgt een gezamenlijk in één paneel ondergebracht digitaal instrumentarium en infotainmentscherm. Dat paneel staat overigens wel wat meer los van het dashboard dan bij de grote broer van de Courier. We verwachten de onthulling van de Ford Transit Courier en Ford Tourneo Courier later dit jaar. Mogelijk komt er ook weer een tussenvorm, waarbij de Transit Courier is uitgerust met extra zitrijen.