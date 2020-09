Krachtpatser: dit is de Ford Transit 5-tons

Voor de grote klussers, aannemers, hoveniers en dergelijke heeft Ford goed nieuws. De Transit kan voortaan meer meesjouwen. De 5-tons Transit, die als gesloten en open versie leverbaar wordt, kan tot een totale massa van 5.000 kilo worden volgestopt. Dat is bruto 300 kilo meer dan voorheen. Voor de gesloten versie komt het neer op een maximaal netto laadvermogen van 2.347 kilo, de versie met open laadbak kan zelfs tot 2.558 kilo meenemen.

De 5-tons Transit heeft een speciaal voor het zwaardere werk bestemde 170 pk en 420 Nm sterke 2.0 EcoBlue-dieselmotor. Die is gekoppeld aan een tientrapsautomaat, waarmee het zware geheel zo efficiënt mogelijk van zijn plek moet komen. Er is echter ook een handgeschakelde zesbak leverbaar. De extra robuuste assen voor en achter, in combinatie met bredere achterbanden, verbeterde achterremmen en - bij de gesloten versie - versterkte carrosserie maken de hogere belasting mogelijk.

De 5-tons komt in diverse varianten. De gesloten versie wordt leverbaar met een enkele en dubbele cabine. Daarnaast is er de versie met het open chassis achter de cabine, waar naar wens de af fabriek laadbak op geleverd kan worden, maar er is ook de mogelijkheid om hier zelf een andere opbouw op te zetten. Daarvoor is er de mogelijkheid om maatwerk te laten leveren door één van de 165 door Ford erkende ombouwbedrijven in dertien landen.

Wie ervoor kiest om voor de af fabriek varianten te gaan, heeft zoals gezegd de keuze uit de gesloten versie of de variant met de standaard laadbak. De gesloten Transit 5-tons komt in verschillende uitvoeringen. De L4 Jumbo, hier afgebeeld, is de ruimste. Die heeft een enkele cabine, een extra hoog dak en daarmee ook de meeste laadruimte: 15,1 kubieke meter. De laadvloer is in dat geval groot genoeg voor vijf Europallets. Ford laat AutoWeek weten dat de prijzen komende maand bekendgemaakt worden en dat de productie van de 5-tons Transit in november van start gaat.