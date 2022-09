Nieuwe Ford Transit Custom ook als plug-in en met dieselmotoren

In mei stelde Ford de nieuwe Transit Custom voor. De bedrijfswagen beleefde zijn debuut als elektrische E-Transit Custom, die tot 380 kilometer ver komt op een volle accu. AutoWeek kon in mei al melden dat de Transit Custom eveneens met een dieselmotor leverbaar wordt. Ford heeft nu die zelfontbranders belicht en meldt direct dat er ook een plug-in hybride Transit Custom komt.

De Ford Transit Custom PHEV krijgt dezelfde plug-in hybride aandrijflijn als de Kuga met stekker. Dat betekent dat er voorin een 2.5 liter viercilinder ligt die volgens hat Atkinson-principe loopt. Samen met een elektromotor levert dat een systeemvermogen van 225 pk op. In de Transit Custom PHEV ligt een 11,8-kWh accupakket, goed voor een elektrisch rijbereik van 57 kilometer. Een 2,3-kW boordlader is standaard. Behalve als E-Transit en als Plug-in Hybrid komt de nieuwe Transit Custom op de markt met een reeks EcoBlue-dieselmotoren, naar keuze met 110 pk, 136 pk, 150 pk of 170 pk. De diesels zijn tegen meerprijs verkrijgbaar met een achttraps automaat, al is die automaat alleen leverbaar in combinatie met vierwielaandrijving. Interessant: de elektrische E-Transit Custom heeft achterwielaandrijving, terwijl de PHEV altijd voorwielaandrijving heeft. De diesels zijn er met voor- of vierwielaandrijving.

De nieuwe Ford Transit Custom is in Nederland te bestellen als Trend, Limited, Trail en Sport. Een 13-inch infotainmentscherm waar Sync4 zijn kunsten vertoont is standaard. De Transit Custom is er straks als gesloten bestelauto, als besteller met dubbele cabine en als personenbus. Daarnaast zijn er twee lengte- en twee hoogtematen.

De dieselgestookte Ford Transit Custom komt midden 2023 naar Nederland. De elektrische E-Transit Custom en de plug-in hybride Transit Custom PHEV volgen later dat jaar.