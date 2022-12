Ford GT Mk IV: heel anders, net als de eerste Mk IV

Een kleine rectificatie: De Ford GT LM is toch niet ‘de allerlaatste’. Die eer is voor deze auto, de Ford GT Mk IV. De originele Ford GT40 Mk IV was in 1967 het laatste model uit de GT40-reeks en had een totaal andere koets dan eerdere edities. Zo ver gaat Ford bij de moderne versie niet, maar één blik is genoeg om te zien dat dit niet zomaar een Ford GT is. De neus is bijvoorbeeld compleet anders en voorzien van bredere, zij het vrijwel dichtgemaakte koplampen. Nog rigoureuzer is dat de auto een langere wielbasis heeft dan een reguliere straat-GT, net als zijn grote voorbeeld trouwens. De moderne Mk IV is bovendien van voor tot achter behangen met spoilers, splitters en luchthappers, heeft ultra-gestroomlijnde wielen en een enorme vleugel achterop.

Volgens Ford is deze Ford GT Mk IV ‘de ultieme en meest extreme Ford GT ooit’, en wie zijn wij om daaraan te twijfelen. De auto is niet straatlegaal en dus een puur circuitspeeltje, net als de FXX-modellen van Ferrari en de Project 24 van Maserati. De auto heeft meer dan 800 pk, tegen 647 stuks voor de straat-GT. De Mk IV wordt door Ford Performance en toeleverancier Multimatic in Canada gebouwd, maar niet voor lang. Er komen er namelijk maar 67, als verwijzing naar het jaar waarin de originele Mk IV verscheen.