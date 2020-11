Citroën maakt prijs elektrische ë-Jumper bekend

PSA is niet alleen druk aan het elektrificeren gegaan met haar personenauto's, maar ook met de bestelbussen. Zo zijn er elektrische varianten van de Citroën Jumpy en Peugeot Expert, alsmede de grotere broers daarvan. De ë-Jumper heeft in plaats van een verbrandingsmotor een 120 pk sterke elektromotor. Die is gekoppeld aan een accupakket met een capaciteit van 37 kWh of 70 kWh. Voor een prijs van minimaal €57.990 krijg je de versie met het kleinste accupakket mee naar huis en daarmee kom je tot 220 km ver (WLTP) op een volle accu. Die versie wordt leverbaar in twee verschillende maten; de L1 en L2. In beide gevallen gaat het om een standaard gesloten bestelversie.

De prijs die Citroën aan de versies met het 70 kWh-accupakket hangt, bedraagt minimaal €66.380. Met de ë-Jumper met het grotere accupakket kun je maximaal 340 km afleggen met een volgeladen accu. De beter bedeelde ë-Jumper komt er in de grotere lengtematen L3 en L4. Die worden als gesloten bestelversie, maar ook als (dubbele) cabine met daarachter een open chassis leverbaar. Dat laatste is uiteraard handig voor een eventuele eigen opbouw achterop. Wie gaat voor de gesloten bestelversie, kan net zoveel ruimte benutten als bij een reguliere Jumper; 17 kubieke meter. De aanwezigheid van het accupakket heeft daarop dus geen nadelig effect.

De ë-Jumper is minimaal 4,96 m lang (L1) en maximaal 6,36 m (L4). De hoogte reikt van 2,25 m (H1) tot aan 2,76 m (H3). Het laadvermogen is uiteraard afhankelijk van de gekozen versie, maar bedraagt maximaal 1.625 kilo. De ë-Jumper kan qua elektriciteit volgeladen worden met een vermogen van 22 kW aan een standaard laadpaal en tot 50 kW aan de snellader. Beide versies zijn op z'n snelst van 20 tot 100 procent te laden in 1 uur en 20 minuten.