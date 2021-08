Prijzen nieuwe Opel Movano én elektrische Movano-e bekend

Vrijwel alle modellen van Opel hebben hun oude GM-basis inmiddels omgeruild voor techniek van Stellantis. Zo is de Corsa technisch een Peugeot 208, de Mokka een 2008 en de nieuwe Astra een nieuwe 308. Ook in bedrijfswagenland is er een boel veranderd. Zo is de Combo al een tijdje gerelateerd aan de Berlingo en Partner en is de Vivaro het Opel-equivalent van de Citroën Jumpy, Peugeot Expert en Toyota ProAce. De Movano deelde zijn genen altijd met de Renault Master, maar inmiddels is de Movano weinig meer dan een Fiat Ducato met Opel-beeldmerken. AutoWeek heeft alle prijzen van die 'nieuwe' Opel Movano.

De Renault Master was er al tijden met een geheel elektrische aandrijflijn, maar van de vorige op de Master gebaseerde Movano heeft Opel nooit een elektrische versie gekregen. Stellantis voorziet de nieuwe Movano wél van een elektrische variant: de Movano-e. De Opel Movano-e heeft in alle gevallen een 120 pk en 260 Nm sterke elektromotor en is er alleen als gesloten bestelversie. Wel kun je kiezen uit twee accupakketten. De Movano-e is er met een 37 kWh accu en met een groter 70 kWh pakket. Met die eerste bedraagt de voorlopig vastgestelde actieradius 117 kilometer. Met het 70 kWh grote accupakket komt de Movano-e 224 kilometer ver. Beiden hebben een 22 kW 3-fasenlader.

Opel levert de Movano-e vooralsnog alleen als Edition, maar je hebt wel de keuze uit meerdere lengte- en hoogtevarianten. Ook kun je opteren voor 3,5- en 4-tonsversies.

Prijzen Opel Movano-e

Formaat GVW Accupakket Uitvoering Prijs (excl. btw/bpm) L1H1 3,5 ton 37 kWh Edition € 57.999 L2H2 3,5 ton 37 kWh Edition € 59.999 L3H2 3,5 ton 70 kWh Edition € 66.389 L3H2 4 ton 70 kWh Edition € 81.129 L4H2 3,5 ton 70 kWh Edition € 67.489 L4H2 4 ton 70 kWh Edition € 82.129 L4H3 3,5 ton 70 kWh Edition € 68.389 L4H3 4 ton 70 kWh Edition € 83.129

De Opel Movano is er natuurlijk ook met dieselmotoren. Opel levert zijn nieuwe grootste besteller met 120 pk, 140 pk en 165 pk sterke 2.2 dieselmotoren die altijd geknoopt zijn aan een handgeschakelde vijfbak. Ook deze dieselversies zijn aanvankelijk alleen als Edition te krijgen. Opel levert de diesel-Movano's in de maten L2H1, L2H2, L3H2, L3H3, L4H2 en L4H3. De vanafprijs van de gesloten bestelversie met dieselmotor (120 pk) ligt op €28.149 voor de L2H1-variant. Voor de 140 pk en 165 pk sterke diesels ben je voor de kleinste Movano-variant achtereenvolgens €29.649 en €30.849 kwijt. Voor alle prijzen, zie foto 5.