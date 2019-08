Facelift voor Subaru Impreza

De huidige generatie Impreza is in Nederland nog niet zo gek lang te vinden. Desondanks legt Subaru zowel de vijfdeurs hatchback als de hier niet leverbare sedanversie al op de snijtafel.

In de tweede helft van 2017 kwam de huidige, vijfde generatie van de Impreza naar ons deel van de wereld. De Subaru, die net als later verschenen nieuwe modellen van het merk op het nieuwe modulaire Subaru Global Platform staat, werd eerder al in onder andere het thuisland en in de Verenigde Staten aan de man gebracht. In Japan heeft Subaru nu een bijgewerkte Impreza gepresenteerd. Reken er maar op dat ook de Europese versie straks wordt aangescherpt.

De scheidslijn tussen een facelift en een modeljaarupdate is meer dan eens flinterdun en ook in dit geval is het lastig om een geschikt label aan de wijzigingen te hangen. Subaru spreekt zelf van 'een nieuw modeljaar', maar de auto is optisch toch duidelijk aangepast. De koplampen zijn vernieuwd, de grille is platter en heeft zijn gaaswerk verruild voor horizontale lamellen. Daarnaast is ook de complete voorbumper nieuw. Het exemplaar lijkt nu over de gehele breedte open te zijn. Aan de achterzijde lijken de optische wijzigingen overigens veel kleiner.

Subaru geeft de Impreza in het thuisland onder meer iSight Touring Assist, in feite een combinatie van adaptieve cruisecontrol en een actieve rijbaanassistent. Verder krijgt de Impreza optioneel een elektrische verstelbare bestuurdersstoel met geheugenfunctie. Aan de motoren wordt vooralsnog niet gesleuteld.

Over de voor Europe bestemde versie van de vernieuwde Impreza wordt later ongetwijfeld meer bekend.