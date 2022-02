Facelift op stapel voor BMW X6

De huidige BMW X6 wordt dit jaar drie jaar oud en dat betekent we op zijn laatst volgend jaar een facelift kunnen verwachten. Die uiterlijk bijgewerkte BMW X6 kunnen we je nu voor het eerst laten zien.

BMW heeft niet alleen een reeks volledig nieuwe modellen in het vat zitten, het merk heeft ook een aantal facelifts van bestaande modellen achter de coulissen staan. Binnen nu en een jaar kunnen we een gefacelifte X7 en 1-serie verwachten en ook de X5 en X6 staan op het punt om visueel te worden bijgewerkt. Op deze spionagefoto's is de vernieuwde BMW X6 voor het eerst te zien.

De X6 die op deze foto's de kou trotseert is alleen aan de voorzijde afgeplakt. Hoewel het zwart-witte stickerwerk de boel behoorlijk camoufleert, is al het een en ander over de visuele noviteiten te zeggen. Zo krijgt de X6 overduidelijk nieuwe koplampen, die een stuk platter zijn dan nu het geval is. Daarnaast lijkt de nierengrille in de breedte iets uit de dijen. Hoewel de achterkant niet is afgeplakt, wil dat niet zeggen dat hier niets gaat veranderen. Kijk niet gek op als BMW de behuizingen van de achterlichten of de lichtsignatuur van de units iets aanpast. Reken daarnaast - net als aan de voorzijde - op herzien bumperwerk.

In het interieur pakt BMW hoogstwaarschijnlijk de klokkenwinkel en het infotainmentsysteem aan. We verwachten hier een groot gebogen paneel waarin de twee schermen zijn ondergebracht, geheel zoals de i4 en iX dat ook hebben. Ook ligt in het in de lijn der verwachting dat de keuzeknuppel van de automaat plaats maakt voor een kleiner exemplaar. Inderdaad, net als in de iX.