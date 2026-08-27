Het is een heilige graal onder autofabrikanten: de solid-state-accu. Honda, Nissan, Toyota, Mercedes-Benz, maar ook een hele reeks Chinese fabrikanten; allemaal zijn ze, al dan niet in samenwerking met partners uit de accubranche, druk bezig met de solid-state-accu. Maar de strijd ligt volgens Huang nog open. “Solid-state-technologie staat nu op een kantelpunt. Dat biedt Europese en Amerikaanse autofabrikanten de kans om een sprong vooruit te maken in plaats van achter de feiten aan te lopen”, zegt zij tegen Automotive News. Geen loze kreet, want het Chinese MG lijkt op dit moment het dichtstbij met de 'SolidCore'-accu.

Factorial is één van de partners van de autofabrikanten die aan deze technologie werken. Het Amerikaanse bedrijf hoopt de ontwikkeling te versnellen met de Zuid-Koreaanse accugigant SK On. De twee bedrijven onderzoeken of bestaande fabrieken voor reguliere lithium-ion-accu’s kunnen worden aangepast voor de productie van Factorials FEST-solidstate-accu’s. Volgens Factorial kan dat de benodigde kapitaalinvesteringen met maar liefst 80 procent verminderen. SK On beschikt wereldwijd over ruim 200 GWh aan jaarlijkse productiecapaciteit en levert onder meer accu’s aan Hyundai, Ford, Volkswagen en Ferrari. Kortom, een serieuze partij. Volgens Huang ontstaat er tegen 2030 een tweedeling in het acculandschap. Voor betaalbare auto's blijven LFP-accu's de norm; het hogere segment zal geleidelijk van NMC-accu's naar solid-state bewegen.

Voorlopig gaat het overigens slechts om een niet-bindende intentieovereenkomst. Van concrete productieaantallen of een startdatum is nog geen sprake. Factorial heeft wel al stevige banden met de auto-industrie. Mercedes-Benz, Stellantis, Hyundai en Kia behoren tot de partners en investeerders van het Amerikaanse bedrijf. Een aangepaste Mercedes-Benz EQS reed met Factorials accutechniek ruim 1.200 kilometer op één lading. Stellantis test de FEST-cellen inmiddels in een Dodge Charger Daytona. Die cellen hebben een energiedichtheid van 375 Wh/kg en kunnen volgens de bedrijven in achttien minuten van 15 naar 90 procent worden opgeladen. Nu moeten Factorial en SK On bewijzen dat zulke prestaties ook op grote schaal en tegen aanvaardbare kosten haalbaar zijn.