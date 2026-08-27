Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
BMW i5
 
Nieuws

Het tweede miljoen BMW-EV’s kwam er veel sneller dan het eerste

2,5 jaar tegen 11 jaar

51

Voor zijn eerste miljoen volledig elektrische auto’s had BMW zo’n 11 jaar nodig. Het tweede miljoen ging een stuk sneller: al na 2,5 jaar is het zover.

BMW meldt dat het in totaal al 2 miljoen volledig elektrische voertuigen heeft verkocht. Daarmee laat de groei inderdaad een forse toename zien, want het eerste miljoen werd in april 2024 bereikt. Dat was toen dik 10 jaar na de lancering van de eerste BMW-EV, de i3, eind 2013. Het tweede miljoen werd in zo’n 2,5 jaar bereikt, tekenend voor de toename van het aantal EV’s.

De twee miljoen EV's zijn allemaal volledig elektrisch en van de merken BMW en Mini. Volgens BMW heeft vooral de iX3 in zijn korte leven al een flinke bijdrage geleverd, met bijna 100.000 orders in de portefeuille. Sinds de introductie van dit eerste Neue Klasse-model is één op de drie in Europa bestelde BMW-EV’s een iX3. Binnen de X3-familie is de helft een elektrische iX3, meldt BMW.

BMW iX3

BMW Ix3

De tweemiljoenste elektrische BMW is overigens geen iX3, maar een dikke i5 M60 xDrive voor een klant in Spanje. BMW geeft de komende tijd flink gas op elektrisch gebied, want de volledig elektrische i3 en de elektrische iX5 worden aan het gamma toegevoegd.

Ontdek deze occasions: Heb je ze al gezien?

BMW X5 45e M-Sport xDrive 394pk | AKRAPOVIC | TREKHAAK | PANODAK

BMW X5

45e M-Sport xDrive 394pk | AKRAPOVIC | TREKHAAK | PANODAK

  • 2022
  • 79.894 km
  • Elektro/Benzine
  • 290kW/394pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Dream Motors BV
€ 66.950
BMW X1 sDrive20i M Sport | Pano | 360 cam | 20 inch | Leer

BMW X1

sDrive20i M Sport | Pano | 360 cam | 20 inch | Leer

  • 2024
  • 17.845 km
  • Benzine
  • 125kW/170pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Auto Swaanen
€ 49.950
BMW 1-serie (f40) 118i 136pk Automaat Business Edition Navigatie

BMW 1-Serie

(f40) 118i 136pk Automaat Business Edition Navigatie

  • 2022
  • 71.919 km
  • Benzine
  • 100kW/136pk

Automatisch

Online sinds vandaag
AutoOomen B.V.
€ 18.945
BMW 3-serie Touring 320e | Facelift | Trekhaak Automatisch | Adaptieve Cruise Control | Sportstoelen |

BMW 3-Serie

Touring 320e | Facelift | Trekhaak Automatisch | Adaptieve Cruise Control | Sportstoelen |

  • 2023
  • 95.329 km
  • Elektro/Benzine
  • 150kW/204pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Barry de Vries Auto's
€ 30.950
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro | Panoramadak met skylounge | Bowers en Wilkins | Alcantare hemel | Assisted driving prof. | Elektr. trekhaak | Comfort seats | Stoelventilatie en verwarming | Massage |

BMW X5

xDrive50e M-Sport Pro | Panoramadak met skylounge | Bowers en Wilkins | Alcantare hemel | Assisted driving prof. | Elektr. trekhaak | Comfort seats | Stoelventilatie en verwarming | Massage |

  • 2024
  • 46.600 km
  • Elektro/Benzine
  • 360kW/489pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Heger en Veldwijk Automotive B.V.
€ 88.900
BMW 120 M Sport Adaptief M Onderstel Driving Assistant Parking Assistant 19'' LM Velgen

BMW 1-Serie

120 M Sport Adaptief M Onderstel Driving Assistant Parking Assistant 19'' LM Velgen

  • 2025
  • 20.874 km
  • Elektro/Benzine
  • 125kW/170pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Van Dijk Automobielen
€ 31.850

Lees ook

Nieuws
BMW iX3
Nieuws80

20-inch of 22-inch: zoveel bereik scheelt het bij de BMW iX3

Zelfde aandrijflijn, totaal andere uitvoering

Nieuws
Poolse politie Polen BMW M340i politieauto
Nieuws73

Poolse politie ontvangt beest van een politieauto

M340i als hogesnelheidswapen

Nieuws
BMW i3 Touring spyshots BMW i3 basisbmodel
Nieuws32

BMW i3 Touring toont ‘basisbumpers’

Twee in één

51 Bekijk reacties
BMW Elektrische Auto

Lezersreacties (51)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.