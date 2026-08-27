Voor zijn eerste miljoen volledig elektrische auto’s had BMW zo’n 11 jaar nodig. Het tweede miljoen ging een stuk sneller: al na 2,5 jaar is het zover.
BMW meldt dat het in totaal al 2 miljoen volledig elektrische voertuigen heeft verkocht. Daarmee laat de groei inderdaad een forse toename zien, want het eerste miljoen werd in april 2024 bereikt. Dat was toen dik 10 jaar na de lancering van de eerste BMW-EV, de i3, eind 2013. Het tweede miljoen werd in zo’n 2,5 jaar bereikt, tekenend voor de toename van het aantal EV’s.
De twee miljoen EV's zijn allemaal volledig elektrisch en van de merken BMW en Mini. Volgens BMW heeft vooral de iX3 in zijn korte leven al een flinke bijdrage geleverd, met bijna 100.000 orders in de portefeuille. Sinds de introductie van dit eerste Neue Klasse-model is één op de drie in Europa bestelde BMW-EV’s een iX3. Binnen de X3-familie is de helft een elektrische iX3, meldt BMW.
De tweemiljoenste elektrische BMW is overigens geen iX3, maar een dikke i5 M60 xDrive voor een klant in Spanje. BMW geeft de komende tijd flink gas op elektrisch gebied, want de volledig elektrische i3 en de elektrische iX5 worden aan het gamma toegevoegd.
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BMW X1
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BMW 3-Serie
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BMW 1-Serie
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- 125kW/170pk
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