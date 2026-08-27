Lang leve investeerdersdagen en -presentaties. Ze leveren bijna altijd mooie inzichten op voor wat er met een automerk gaat gebeuren, want logischerwijs is dat precies wat de investeerders in kwestie willen weten. Bij Hyundai is de oogst dit jaar wel heel riant. Het merk doet allerlei beloftes over de nabije toekomst, zowel op het gebied van aandrijflijnen als op de gebieden van autonoom rijden en AI.

Om met die accu’s te beginnen: er gaat heel wat verbeteren aan de EV-accu’s bij Hyundai, Genesis en Kia. De Zuid-Koreanen gaan zelf accucellen ontwikkelen. Dat worden NMC-batterijen met een lager nikkelgehalte, wat volgens Hyundai allerlei voordelen heeft. Ze zouden bijvoorbeeld 30 procent goedkoper zijn, vergelijkbare prestaties bieden en door een beter BMS (Battery Management System) bovendien 20 procent langer meegaan. Voor toepassing in een EV met range-extender lijkt Hyundai juist accu’s met het hogere nikkelgehalte te ambiëren, met als voordeel nog hogere prestaties, hogere energiedichtheid en tot 40 procent kortere laadsessies. Wat die EREV precies voor auto wordt, weten we ook al: een Santa Fe.

Het ontwikkelen van eigen accucellen heeft in zichzelf uiteraard nog een voordeel, en dat is minder afhankelijkheid van de overwegend Chinese fabrikanten die tot nu toe verantwoordelijk zijn voor de levering van die cellen.

Autonomie

Hyundai belooft voor 2028 het volgende grote nieuws: ‘Level 2+’ autonoom rijden. Level 2+ is officieel geen niveau, maar we rekenen op een systeem dat vergelijkbaar is met Tesla’s huidige FSD. Handen van het stuur, maar ogen op de weg dus. Hyundai ontwikkelt de hiervoor benodigde techniek samen met tech-, chip- en AI-gigant Nvidia en als het systeem er eenmaal is, begint de ontwikkeling pas echt. Dan gaan Hyundai en Nvidia immers data verzamelen die nodig is om het systeem uit te breiden naar nog hogere niveaus.

Hyundai gaat in Amerika ook autonoom rijden met Waymo, dat van Geely naar Hyundai overstapt en vanaf het vierde kwartaal van dit jaar gebruik kan maken van de eerste robotaxi’s op basis van de Ioniq 5. Deze auto’s kunnen Level 4-autonoom (vrijwel volledig autonoom) rijden dankzij Waymo’s eigen technologie, al levert Hyundai wel speciaal daarvoor geprepareerde auto’s af aan het Amerikaanse bedrijf.

Hyundai mikt voor 2030 op een verkooptotaal van 5,55 miljoen auto's wereldwijd. Dat zou een wereldwijd marktaandeel van 6 procent moeten betekenen, waarvan bovendien 60 procent geëlektrificeerd (elektrisch of hybride) moet zijn. Ter vergelijking: in 2025 was dat nog 23 procent.