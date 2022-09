Elektrische Renault 4 klaar voor Parijs

In oktober slaat de Autosalon van Parijs zijn poorten open. Renault is tijdens die thuiswedstrijd van plan om behoorlijk uit te pakken. Het neemt onder andere de splinternieuwe en volledig elektrische 4 mee.

In 2021 vierde Renault de zestigste verjaardag van de 4 en dat vierde het merk onder meer met de presentatie van de Suite N°4, een vrolijk gemoderniseerde versie van het origineel. De Renault 4 bereidt zich voor om opnieuw aan het aardse bestaan te proeven. Renault komt op termijn namelijk niet alleen met een nieuwe elektrische 5, ook de 4 wordt in een fris jasje geheten. Van de nieuwe elektrische Renault 5 hebben de Fransen al eens een studiemodel getoond, van de terug te keren 4 nog niet. In oktober krijgen we in Parijs eindelijk meer van die nieuwe 4 te zien.

Renault kondigt namelijk aan de nieuwe 4 mee te brengen naar de Autosalon van Parijs. Het merk spreekt van een 'herinterpretatie van een iconisch model', al blijft nog even onduidelijk of het om een productie- of studiemodel gaat. Meer Renault-nieuws in Parijs? Zeker. Zo beleeft de personenautoversie van de vooralsnog alleen als bedrijfswagen gepresenteerde elektrische Kangoo E-Tech Electric er zijn publieksdebuut én Renault zegt ook de R5 in het zonnetje te zetten door een 'sportieve en onderscheidende' showauto te tonen. Ook die nieuwkomer is nog enigszins in nevelen gehuld. Het is namelijk onduidelijk of dat een showauto wordt op basis van de nieuwe Renault 5, of een oud exemplaar dat net als de 5 Diamant met nieuwe designelementen is overladen.

Ook Alpine heeft iets nieuws in het vat zitten. Het brengt namelijk een studiemodel mee, naar eigen zeggen een auto die de toekomstige model- en sportstrategie van het merk weerspiegelt. Dan is er Mobilize, het mobiliteitsmerk van Renault. Dat toont een elektrische tweezitter in Parijs. Het betreft een stadsrakkertje dat onder meer via deeldiensten te rijden moet zijn.

Elektrische Renault 4 en Renault 5

De komst van de nieuwe elektrische Renault 5 staat voor 2024 gepland. Medio 2021 kon AutoWeek je al de patentplaten van een nog onbekend studiemodel van Renault laten zien dat duidelijk met designelementen van de 4 was doorspekt. Het is goed mogelijk dat Renault die concept-car meebrengt naar Parijs. De nieuwe 4 belooft een ietwat hoog op de poten geplaatst model te worden, een soort compacte cross-over die is gelardeerd met verwijzingen naar de originele 4.

Afgebeeld: een door onze illustrator getekende impressie van de nieuwe Renault 4 op basis van de genoemde patenttekeningen.