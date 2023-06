Elektrische opvolger Citroën C5 Aircross in 2025 in productie

Deze week nog voegde Citroën een nieuwe aandrijflijn toe aan het leveringsgamma van zijn C5 Aircross, maar dat betekent niet dat hij nog lang voort mag: in 2025 verschijnt zijn volledig elektrische opvolger. Dat weten we, omdat Citroën begint aan de ombouw van de fabriek waar het de auto gaat produceren. Met die ombouw is €160 miljoen gemoeid.

De huidige Citroën C5 Aircross is vanaf binnenkort hoogstwaarschijnlijk alleen nog maar in geëlektrificeerde vorm verkrijgbaar. De nieuwe Hybrid 136-aandrijflijn vervangt naar verwachting de 1.2 PureTech-driecilinder en de 180 en 225 pk sterke plug-in hybride-aandrijflijnen blijven leverbaar. Daarmee warmt de huidige C5 Aircross het koperspubliek alvast lekker op, want bij zijn opvolger - die in 2025 op de markt komt, zo blijkt nu - is het louter elektriciteit dat de klok slaat.

STLA-platform

Berichtgeving van Stellantis brengt ons op die gedachte, want daaruit blijkt dat het concern zijn fabriek in Rennes - waar het nu ook de C5 Aircross bouwt - begint om te bouwen. Stellantis reserveert 160 miljoen euro om in twee jaar tijd de productielijn van de volgende C5 Aircross op- en aan te kunnen zetten. Dat niet alleen, want de fabriek gaat ook accupakketten produceren. Een deel daarvan gaat zijn bestemming in Stellantis' nieuwe STLA Medium-platform vinden, want dat is de architectuur waarop de nieuwe C5 Aircross komt te staan. Die architectuur kennen we nu nog niet, maar vormt straks tevens de basis voor de elektrische opvolgers van onder meer de huidige Opel Grandland en Peugeot 3008.

Een dak met 90.000 m² aan zonnepanelen moet er vanaf 2025 voor zorgen dat de accupakketten en EV's die in de fabriek van de productieband rollen voor 30 procent met behulp van duurzame energie totstandkomen. We verwachten dat ook de volgende Peugeot 5008 uit die fabriek komt, want de huidige wordt er eveneens gebouwd. Voor auto's op het STLA Large-platform, waarvan we er nog geen te zien kregen, is Stellantis zijn fabriek in Zuid-Italië al aan het omkatten.