Net als de Volkswagen Group is Stellantis heer en meester in het delen van platformen. Zo dient het STLA Medium-platform al als basis van een flink aantal modellen waarvan het gros een SUV-achtige is. De nog altijd piepjonge Peugeot 3008 en 5008, Opel Grandland en de fonkelnieuwe Jeep Compass zijn stuk voor stuk technische zustermodellen van elkaar. Ook de nieuwe Citroën C5 Aircross hoort in dat rijtje thuis. Die werd in april dit jaar gepresenteerd en het is die splinternieuwe Citroën C5 Aircross waarvan AutoWeek je de prijzen nu kan melden. Wat blijkt: de C5 Aircross is ongeacht de gekozen aandrijflijn vooralsnog duizenden euro's goedkoper dan de Opel Grandland en Peugeot 3008 en 5008. Daar gaan we.

De vanafprijs van de nieuwe Citroën C5 Aircross ligt onder de 40 mille. De C5 Aircross met 145 pk sterke mild-hybride benzinemotor en automaat kost als You-uitvoering namelijk €37.990. De Citroën C5 Aircross met deze aandrijflijn is er ook als Plus, Business en Max. Die laatste is de duurste variant en kost €43.990. Ter vergelijking: de Peugeot 3008 en 5008 met deze aandrijflijn kosten als Allure geheten instapper achtereenvolgens minimaal €43.870 en €47.870. De Opel Grandland met deze aandrijflijn is er - als Business Edition - vanaf €40.999. Let wel: de uitrusting van de modellen verschilt onderling.

Prijzen elektrische Citroën ë-C5 Aircross

Liever een elektrische Citroën C5 Aircross die dan ë-C5 Aircross heet? Geen probleem. Ook de vanafprijs van de elektrische ë-C5 Aircross blijft onder de 40 mille, die is er namelijk vanaf €39.490. Voor dat geld krijg je een 75 kWh accu, een 210 pk sterke elektromotor en een bereik van 520 kilometer. De vanafprijs geldt voor de You-uitvoering. De Citroën met elektrische aandrijflijn is er net als de variant met mild-hybride machines ook als Plus, Business en Max.

Ter vergelijking: de Peugeot 3008 en 5008 kosten met dezelfde elektrische aandrijflijn achtereenvolgens minstens €45.015 en €48.015. De Opel Grandland Electric met dezelfde hardware kost minimaal €43.999.

Prijslijst Citroën C5 Aircross

Vermogen Accu Aandrijving Elektrische actieradius Uitvoering Vanafprijs Citroën C5 Aircross 145 pk - Voor You €37.990 Citroën C5 Aircross 145 pk - Voor Plus €40.990 Citroën C5 Aircross 145 pk - Voor Business €41.890 Citroën C5 Aircross 145 pk - Voor Max €43.990 Citroën ë-C5 Aircross 210 pk 73 kWh Voor 520 kilometer You €39.490 Citroën ë-C5 Aircross 210 pk 73 kWh Voor 519 kilometer Plus €42.490 Citroën ë-C5 Aircross 210 pk 73 kWh Voor 519 kilometer Business €43.390 Citroën ë-C5 Aircross 210 pk 73 kWh Voor 519 kilometer Max €45.490

De nieuwe Citroën C5 Aircross komt net als zijn Stellantis-neefjes en -nichtjes natuurlijk ook met een 195 pk sterke plug-in hybride aandrijflijn met een elektrisch bereik van 86 kilometer naar Nederland. Prijzen daarvan volgen in september dit jaar. De prijzen van de Citroën ë-C5 Aircross met 230 pk, grotere 97 kWh accu en een bereik van 681 kilometer zijn er op moment van schrijven nog niet.