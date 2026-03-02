De plug-in hybride Citroën C5 Aircross is opeens 30 pk sterker dan voorheen. Wat je daar in de praktijk van gaat merken? Helemaal niets. Dat kunnen we al zeggen zonder er ook maar een meter in gereden te hebben.

De plug-in hybride Citroën C5 Aircross was tot op heden 195 pk sterk. Wie vanaf nu de prijslijst doorneemt, komt de plug-in hybride Citroën C5 Aircross daar opeens met 225 pk tegen. Daarmee lijkt het model 30 pk sterker geworden, maar dat is volledig fictief.

De 1.6 benzinemotor levert net als voorheen 150 pk, terwijl de in de automaat gehuisveste elektromotor wederom 125 pk sterk is. Het gecombineerde vermogen van 195 pk dat Citroën eerder communiceerde, is gewijzigd naar 225 pk. Volgens Citroën "[...] komt het hogere gecombineerde vermogen beter overeen met het prestatieniveau van de gehele aandrijflijn en bij toekomstige homologatie-eisen onder de Euro 7-norm." We verwachten dat ook andere merken van Stellantis straks een gecombineerd vermogen van 225 pk opgeeft voor hun modellen met deze aandrijflijn. Denk aan de Opel Grandland en Peugeot 3008.

Eerder zagen we dat Stellantis het vermogen van de modellen met 136 pk sterke (mild-) hybride aandrijflijn op papier opkrikte naar 145 pk. Ook toen was er geen sprake van een technische aanpassing, maar puur van een andere manier van het berekenen van het totale vermogen.

De plug-in hybride Citroën C5 Aircross is er in Nederland als Plus vanaf €42.690. Op enkel elektrokracht kom je er 96 kilometer ver mee. Je mag er bovendien tot 1.550 kilo mee trekken. Uiteraard is de Citroën C5 Aircross er ook als 145 pk sterke Hybrid en met een 210 pk sterke elektrische aandrijflijn.