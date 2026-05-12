Vernieuwde Audi Q4 e-tron: vanaf €46.000

Na een kleine vijf jaar ging de elektrische Audi Q4 e-tron onlangs onder het mes. Je moet goed kijken om de verschillen met het origineel te zien. De grootste wijzigingen vonden dan ook onderhuids plaats. Er is nieuw infotainment, er zijn nieuwe, fraaiere materialen in het interieur, er zijn meer knoppen én de SUV kan sneller laden. Hier lees je alles over de vernieuwde Audi Q4 e-tron. Of eigenlijk: bijna alles. De prijzen van de gefacelifte Audi Q4 e-tron vertellen we je in dit artikel.

De vernieuwde Audi Q4 e-tron kost minimaal €45.990. Voor dat geld krijg je 204 pk en een 59-kWh accu. Die combinatie is goed voor een actieradius tot 440 kilometer (Sportback: 450 kilometer). Hoger op het menu staat de Audi Q4 e-tron Performance. Die kost €50.990, is 286 pk sterk en heeft een 77-kWh accu. Deze combinatie is goed voor een bereik van maximaal 578 kilometer (Sportback: 592 kilometer). Topversie Q4 e-tron Quattro Performance, die minimaal €53.990 kost, heeft vierwielaandrijving en is met 340 pk de sterkste van de reeks. De topmotorisering helpt de Q4 e-tron aan een rijbereik van maximaal 541 kilometer (Sportback: 554 kilometer).

Heb je liever een Q4 e-tron Sportback? Tel dan €2.000 bij de prijzen van de reguliere Q4 e-tron op.