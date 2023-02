Citroën C5 X krijgt tweede plug-in hybride aandrijflijn

De Citroën C5 X is te bestellen met een 130 pk sterke 1.2 PureTech-benzinemotor, maar wie meer vermogen én de mogelijkheid wil om in ieder geval een deel van zijn kilometers elektrisch af te leggen, kon de Citroën C5 X ook als 225 pk sterke plug-in hybride bestellen. De C5 X met deze aandrijflijn was er als Feel, als Shine en als Business Plus. Instapversie Feel komt in combinatie met deze motorisering te vervallen en dat betekent dat een Citroën C5 X met plug-in hybride aandrijflijn voortaan een hogere vanafprijs heeft. Dat is niet het geval. Citroën voegt namelijk een mildere 180 pk sterke plug-in hybride aandrijflijn aan het leveringsgamma van de Citroën C5 X toe.

De Citroën C5 X Plug-in Hybrid 180 is er wél vanaf uitrustingsniveau Feel en heeft een vanafprijs van €47.890. Daarmee is hij slechts €670 duurder dan de 50 pk minder sterke niet-plug-in hybride Citroën C5 X met 130 pk sterke benzinemotor in Feel-trim (€47.220). De 180 pk sterke plug-in hybride Citroën C5 X is er ook als Business Plus en is in die voor de zakelijke rijder bestemde uitvoering net zo duur. De Citroën C5 X met 225 pk sterk plug-in hybride aandrijflijn kost als Shine €52.190 en als Business Plus €49.390.

Onder de kap van de Citroën C5 X met 180 pk sterke plug-in hybride aandrijflijn ligt een 150 pk sterke 1.6 PureTech benzinemotor die samen met een 110 pk sterke elektromotor goed is voor een systeemvermogen van 180 pk. De elektrische actieradius bedraagt 62 kilometer. In 8,9 seconden sprint deze C5 X naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid: 225 km/h. Niet lang geleden bracht Citroën de 180 pk sterke plug-in hybride aandrijflijn overigens al naar de C5 Aircross.