Duitsland maakt autonoom rijden wettelijk mogelijk

De Duitse federale overheid heeft gisteren de 'wet voor het autonoom rijden' aangenomen, meldt de krant Frankfurter Allgemeine Zeitung. Daarmee is Duitsland het eerste Europese land dat deze stap zet. De wetgeving is een eerste stap in het toelaten van autonome voertuigen van niveau vier op de openbare weg.

Duitsland had al regelgeving voor autonoom rijden, maar dat mocht alleen met een speciale vergunning en in een afgebakende omgeving, bijvoorbeeld op een industrieterrein. Bij de nieuwe wet is een dergelijke vergunning niet meer nodig en wordt het in Duitsland landelijk mogelijk om autonoom te rijden. Er blijven vooralsnog wel afgebakende zones gelden en de wet is alleen van toepassing op autonome rijhulpsystemen van niveau vier. Dat wil zeggen dat de auto in principe zelfstandig kan rijden, maar dat er nog wel een bestuurder aan boord moet zijn die in geval van nood in kan grijpen. Niveau 5, waarbij er helemaal geen bestuurder meer aan te pas hoeft te komen, ligt vooralsnog dus buiten bereik. Waar de autonome zones precies komen te liggen en hoe groot ze zijn, is nog niet bekend.

Ralf Brandstätter, de topman van Volkswagen, reageert enthousiast op LinkedIn: "Het is goed en belangrijk dat Duitsland hierin voorop loopt. De taak is nu om de wet snel te implementeren," zegt hij. Volkswagen investeert tot 2025 maar liefst €27 miljard in digitalisatie, waaronder autonoom rijden ook valt. Mercedes-Benz en BMW zijn overigens ook hard aan de weg aan het timmeren op dat gebied. Ook voor een fabrikant als Tesla, die momenteel vol inzet op haar fabriek in Berlijn en de 'Full Self Driving'-software, is de Duitse wet welkom. In Nederland is het wettelijk kader momenteel nog niet zo ver dat autonome voertuigen zonder vergunning de weg op mogen. Het is in ons land wel mogelijk om autonome voertuigen te testen, maar consumenten moeten de handen vooralsnog aan het stuur houden.