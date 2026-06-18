De Citroën Berlingo, Peugeot Partner, Fiat Doblò en Opel Combo krijgen er een goedkopere variant bij. Die heeft een nieuw interieur met een slimme neerklapbare bijrijdersstoel, is eenvoudiger uitgevoerd en komt zowel met verbrandingsmotoren als met elektrische aandrijflijnen.

Stellantis is heer en meester in het over zoveel mogelijk labels uitsmeren van zijn techniek. Met name op het gebied van bedrijfswagens weet Stellantis als geen ander hetzelfde stuk techniek onder veel labels te verdelen. De Peugeot Partner en Citroën Berlingo hebben in de vorm van de Opel Combo en Fiat Doblò Duitse en Italiaanse zustermodellen. Zelfs Toyota heeft met de ProAce City een neefje van de Partner en Berlingo. Van al deze relatief compacte bedrijfswagens zijn er elektrische versies, personenautoversies met een andere, bestelversies en er zijn ook diverse lengtematen. Nu is er een nieuwe variant voor bijna al deze bestelauto's. Of ook de Toyota ProAce City de nieuwe variant krijgt, valt nog te bezien.

Bij Peugeot heet de nieuwe versie 'Partner Active', bij Opel 'Combo Start', bij Fiat 'Doblò Easypro' en bij Citroën 'Berlingo First'. Het zijn relatief eenvoudig uitgevoerde varianten die stuk voor stuk het 'eigen neusje' verliezen dat de reguliere versies van elkaar onderscheidt. Ze hebben dezelfde koplampen met ertussen een eenvoudig zwart paneel met verticale strepen. Ook herken je de nieuwe variant vanbuiten direct aan de zwarte kunststof bumpers. Die zijn dus niet in carrosseriekleur uitgevoerd. Ook moet je het met eenvoudige stalen wielen zonder wieldeksels doen.

Ook interessant: de nieuwkomers hebben een nieuw en eenvoudiger vormgegeven interieur. Interessant daarin zijn twee zaken: Flexiseat en Modutable. Flexiseat is een handige opklapbare bijrijdersstoel. Wie de zitting omhoog klapt, heeft 0,5 kubieke meter extra opbergruimte. Als optie is de Modutable beschikbaar: een module die de plek van de bijrijder omtovert tot een 'bureau' met eronder opbergruimte.

De nieuwe versies worden leverbaar met verschillende soorten aandrijflijnen. Er komen twee dieselmotoren, één benzinemotor en elektrische versies. Die elektrische variant heeft volgens Stellantis een nieuwe elektrische aandrijflijn die een bereik van 270 kilometer biedt. Volgend jaar introduceren de merken een mild-hybride aandrijflijn voor hun voordelige bestellers. Net als de reguliere modellen zijn ook deze eenvoudigere versies er in twee lengtematen en bieden ze een laadvermogen van 750 kilo tot 1.000 kilo. Het laadvolume bedraagt 3,3 tot 4,4 kubieke meter.

Prijzen en uitgebreide specificaties volgen in september.