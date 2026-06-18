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Nieuws

Maserati Grecale krijgt nieuwe V6, efficiëntere EV en nieuwe bumpers

Tweede poging

Jan Lemkes
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Maserati presenteert vandaag niet alleen de gefacelifte versie van de GranTurismo en GranCabrio, maar ook meteen een strakgetrokken Grecale. Die ziet er daadwerkelijk anders uit, hoewel het belangrijke nieuws onderhuids zit.

Een relatief compacte SUV met viercilinders, V6'en én volledig elektrische aandrijving: op papier doet de Maserati Grecale alles goed. In de praktijk valt het succes echter tegen en kiezen klanten kennelijk toch liever voor een Porsche Macan of de duurdere SUV’s van merken als BMW en Mercedes. De Grecale, die sinds het verdwijnen van de Levante trouwens Maserati’s enige SUV is, krijgt een strakgetrokken koets en nieuwe aandrijftechniek, waarbij één specifieke versie van de Nettuno-V6 het grootste nieuws is. Die heerlijke zescilinder was tot voor kort voorbehouden aan de 530 pk sterke Trofeo-versie, in Nederland beschikbaar vanaf dik 190.000 euro.

Nu komt er echter ook een met 390 pk veel minder krachtige versie, die die vanafprijs hopelijk flink naar beneden kan brengen. De minder krachtige V6 werd in Noord-Amerika al aangekondigd en vervangt daar de viercilinder mild-hybride-opties. In Europa is dat niet het geval en komt de 390-pk V6 tussen de krachtigste viercilinder en de dikke Trofeo-versies in te staan. Het brandstofgestookte gamma bestaat daarmee uit een 300 pk sterke viercilinder, een 330 pk sterke viercilinder, de 390 pk sterke V6 en de als vanouds 530 pk sterke Trofeo-V6. Overigens zijn er van de viercilinders ook varianten met maar 250 pk, maar die zijn vooral bedoeld voor landen waar de houderschapsbelasting op motorvermogen wordt gebaseerd. In thuisland Italië levert Maserati om die reden zelfs een dikke Modena-versie met maar 250 pk. Het 0-100-sprintje neemt met deze versie trouwens 6,3 seconden in beslag, nog best vlot voor dat relatief lage vermogen. Met 300 pk sprint je in 5,6 tellen van 0 naar 100, met 330 pk in 5,3 en de nieuwe instap-V6 doet er met zijn 390 pk 4,9 seconden over. De Trofeo V6 slecht de 4-seconden-barrière en knalt in 3,9 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h. Reken voor de nieuwe, minder krachtige V6 trouwens niet op al te gunstige prijzen voor Nederland: zijn CO₂-uitstoot blijft met 239 gram per kilometer flink.

Maserati Grecale

Maserati Grecale

De volledig elektrische Folgore-versie is in dat kader ongetwijfeld relatief aantrekkelijk. Deze auto was voor een moderne EV ook bepaald geen zuinigheidswonder, maar is juist op dat vlak verbeterd. Dat ligt niet zozeer aan de tweemotorige en 550 pk sterke aandrijflijn, maar wel aan verbeteringen op het gebied van aerodynamica. Zo zijn de grille en bodemplaten letterlijk strakgetrokken en zet de luchtvering zichzelf nu automatisch in een lagere stand om de luchtweerstand te verkleinen. Veel effect lijkt dat niet te hebben, want met 580 kilometer is er aan de actieradius niets veranderd ten opzichte van de laatste update van dit model. De accu is met 105 kWh nog altijd flink en met 400V-technologie loopt de Maserati technologisch niet voorop, maar een fraaie en bijzondere keuze blijft zo’n Grecale Folgore natuurlijk wel.

Maserati Grecale Folgore

Maserati Grecale Folgore

De uiterlijke wijzigingen zijn bij de Grecale subtiel, maar goed zichtbaar. Vooral de aan de grille vastgesmolten luchtinlaat in de voorbumper valt op, maar de grille zelf is ook nieuw. Het interieur maakt kennis met een nieuw stuurwiel, nieuwe knoppen voor de automaatbediening en nieuwe kleuren en materialen. Ook voor de buitenzijde zijn er nieuwe kleuren beschikbaar. Wat de vernieuwde Maserati Grecale in Nederland gaat kosten, is nog niet bekend. Naast de Grecale presenteert Maserati vandaag ook de op soortgelijke wijze vernieuwde GranTurismo en GranCabrio.

Maserati Grecale Folgore

Ter vergelijking: de huidige Maserati Grecale Folgore

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Maserati Maserati Grecale Elektrische Auto Supercars & Sportscars
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