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Peugeot e-208 GTi: elektrische hot hatch kost €149 per pk!

Relatief koopje!

Lars Krijgsman
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De GTi is terug bij Peugeot. De nieuwe Peugeot e-208 GTi is beresterk, bloedsnel en kost iets minder dan €150 per pk. Afhankelijk van de dikte van je portemonnee word je daar verdrietig of vrolijk van: de Peugeot e-208 GTi heeft er daar namelijk 281 stuks van.

De Peugeot e-208 GTi heeft in Nederland een prijs van €41.990. Daarmee is de elektrische GTi een kleine €1.000 zijn Italiaanse neefje van Lancia: de Ypsilon HF. Ook is de e-208 GTi €6.690 duurder dan de erna sterkste en best uitgeruste elektrische 208: de e-208 GT met 156 pk. Die kost namelijk €35.300. Het prijsverschil met de goedkoopste e-208 (136 pk) is natuurlijk aanzienlijk groter: ruim €10.400. Toch is de e-208 relatief gezien een koopje. Per pk is hij namelijk goedkoper dan elke andere elektrische e-208.

De Peugeot e-208 GTi heeft een 281 pk en 345 Nm sterke elektromotor die de voorwielen aandrijft. Die helpt de elektrische hot hatch vanuit stilstand in slechts 5,5 seconden aan een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid: 180 km/h. Natuurlijk biedt de GTi-versie van de e-208 meer dan slechts meer vermogen. Hij heeft een aangezet uiterlijk met 18 inch lichtmetaal, bredere wielkasten en diverse rode accenten. De spoorbreedte is zowel voor als achter vergroot, de GTi heeft aan de voorzijde extra krachtige remmen, heeft een mechanisch sperdifferentieel en ligt dichter boven het asfalt dan een milder gemotoriseerd exemplaar.

Peugeot e-208 GTi

Ook in de e-208 GTi sportieve accenten.

In de bodem van de e-208 GTi zit de 51-kWh accu (netto) die je de reguliere e-208 ook heeft. De heetgebakerde Fransman staat standaard op Michelin Pilot Sport 4S-banden in de maat 215/40 R18. Op die banden schopt de Peugeot het tot een rijbereik van 352 kilometer. Als optie zonder meerprijs zet Peugeot de e-208 GTi op Hankook Ventus S1 Evo3-banden. Op die sloffen komt de auto tot 375 kilometer ver.

Naar verwachting worden de eerste exemplaren in het eerste kwartaal van 2027 geleverd.

Hier lees je meer over de e-208 GTi.

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