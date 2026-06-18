Het duurt niet lang meer voordat Skoda een elektrische gezinsauto in de showroom heeft staan die nog een maat groter is dan de Enyaq. Die nieuwkomer heet Skoda Peaq en daarvan laten de Tsjechen nu het interieur zien.

Op 23 juni trekt Skoda het doek van de Peaq. Dat is een nieuwe elektrische SUV die er met vijf en zeven zitplaatsen komt. Daarmee heeft hij een streepje voor op de Enyaq waar hij boven komt te staan. Die is er immers niet als zevenzitter. Skoda heeft al meerdere keren flarden van de buitenkant van de Peaq laten zien. Nu schetsen de Tsjechen het interieur van de elektrische familie-SUV.

De Skoda Peaq doet een aantal dingen anders dan de Enyaq. Het dashboard van de Peaq is een stuk rechtlijniger van opzet. De bovenste helft van het dashboard bevat een horizontaal element waarin de uitstroomopeningen van het ventilatiesysteem zijn ondergebracht. Ze zijn dus meer in het ontwerp opgenomen. Centraal in het dashboard zit een groot verticaal georiënteerd display. De Enyaq heeft juist een horizontaal display. Achter het stuurwiel van de Skoda Peaq zien we een digitaal instrumentarium dat een slagje groter lijkt dan het exemplaar achter het stuur van de Enyaq. In de middentunnel zien we bekerhouders, een inductielader én een drietal fysieke knoppen. De Peaq wordt zo'n 4,9 meter lang en overtreft de Enyaq daarmee met zo'n 25 centimeter.

Over een kleine week geeft de Skoda Peaq al zijn geheimen prijs.