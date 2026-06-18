Volkswagen besloot om de ID3 bij zijn grondige facelift niet om te dopen naar ID Golf, maar veranderde toch iets aan de naam van de elektrische hatchback. De vernieuwde versie heet namelijk niet meer ID3, maar ID3 Neo. Natuurlijk komt er ook van die Volkswagen ID3 Neo een sportieve topversie. Bij de ID3 heette die GTX. We hebben goede reden om te verwachten dat ook op dit vlak weer een naamswissel plaatsvindt. De reeds bekende sportieve topversie van de ID Polo heet immers 'GTI' en niet 'GTX'. Op bevestiging lijken we niet lang te hoeven wachten. De Volkswagen ID3 Neo GTI is namelijk al vrijwel geheel zonder plakkers te zien.

De ogenschijnlijk Moonstone Grey gespoten Volkswagen ID3 Neo op deze foto's verraadt zijn sportieve aspiraties onder meer met zijn voorbumper. Daarin lijken we op de hoeken dezelfde driehoekige led-elementen te zien als voorop de ID3 GTX. In dit geval zijn dat stickers die gedeeltelijk over nieuwe verticale led-elementen zijn geplakt. Daarmee lijkt de ID3 Neo GTI een voorbumper te krijgen die sterk lijkt op die van de ID Polo GTI. Het grote kunststof stuk onderin de bumper lijkt weinig meer dan tijdelijke opvulling te zijn. De ID3 Neo GTI op deze foto's heeft sideskirts die niet overeenkomen met die van de reguliere ID3 Neo en laag in de achterbumper komen we meer verhullend stickerwerk tegen.

De Volkswagen ID3 GTX was er met 286 pk en had in de vorm van de ID3 GTX Performance een potentere versie met 326 pk. Of Volkswagen het aandurft om de ID3 Neo GTI meer vermogen te geven? Dat valt nog te bezien. Met de Volkswagen ID Polo GTI, die met 226 pk slechts een handjevol pk's sterker is dan de op een na sterkste ID Polo-variant, bewijst Volkswagen in ieder geval dat het in 'meer vermogen' niet altijd de sleutel ziet tot 'meer rijplezier'.