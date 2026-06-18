De BMW i3 is eerst even duurder dan de iX3

Raar maar waar: de BMW i3 is aanvankelijk duurder dan de hoger een ruimere iX3. Dat heeft echter alles te maken met de uitvoering, want BMW introduceert de i3 als First Edition.

De BMW iX3 kostte bij zijn aantreden in Nederland minimaal €70.501. Voor dat geld kreeg je een al heel behoorlijke standaarduitrusting en de erg overdadige 50 xDrive-aandrijflijn met 469 pk. Inmiddels is er van de iX3 ook een goedkopere 40-versie, maar ook de i3 – een elektrische 3-serie – gaat als 50 van start. De aandrijflijn is identiek aan die van de iX3 xDrive en dus heeft ook de i3 50 xDrive 469 pk. De actieradius is met 912 kilometer nog indrukwekkender dan bij de iX3 en de i3 levert op ieder vlak imposante prestaties.

Die indrukwekkende i3 is nu te bestellen, maar eerst wel als First Edition. Die heeft onder meer een M-sportpakket, een Iconic Glow-exterieurpakket met verlichte ‘grille’ en een head-updisplay boven het al hooggeplaatste instrumentarium. De prijs van al dat moois: €72.995. Meer dus dan de goedkoopste iX3 50, maar dat was dan ook geen First Edition.

Bij de officiële marktintroductie van de BMW i3 in het najaar volgt ook de BMW i3 50 xDrive in standaarduitvoering verkrijgbaar zijn. De prijs van die versie ligt wel degelijk onder die van de iX3: € 63.301. Een toekomstige 40-versie met achterwielaandrijving duikt ongetwijfeld onder de 60, terwijl ook die 40 nog zat ruimte laat voor minder krachtige en dus goedkopere varianten.