Musk: 'Volgend jaar kunnen we volledig autonoom rijden'

Elon Musk lijkt zeker van zijn zaak: volgend jaar is de 'Full Self Driving'-functie van Tesla er klaar voor om autonoom rijden mogelijk te maken. Wel plaatst hij daarbij de kanttekening dat het gebruiken waarschijnlijk slechts 'in enkele jurisdicties' mogelijk wordt.

De topman van Tesla deed deze uitspraken tijdens de uitreiking van de Axel Springer Award in Duitsland. Musk zegt volgens de website Electrek dat hij er 'extreem veel vertrouwen' in heeft dat volledig autonoom rijden volgend jaar veilig genoeg is om de functie vrij te geven aan Tesla-rijders. Hij plaatste daarbij wel direct de kanttekening dat het lang niet overal mogelijk wordt om volgend jaar al autonoom te rijden. Hiermee doelt hij vooral op Europa, waar de wetgevende macht volgens Musk over het algemeen conservatiever is. Musk laat verder weten dat er nog wat werk aan de winkel is: volgens hem zijn er nog 'miljarden testkilometers' nodig om aan wetgevers aan te kunnen tonen dat het volledig autonoom rijden veilig is.

Momenteel zit de Full Self Driving-software van Tesla nog in de bètafase. Mocht het volgend jaar inderdaad al zover komen dat Tesla de software definitief beschikbaar stelt, dan kan FSD geïnstalleerd worden op auto's die de daarvoor benodigde computer aan boord hebben. Bij recente Tesla's is dat altijd het geval. Het softwarepakket zelf kost € 7.500 en kun je desgewenst via een over-the-air update installeren. Via deze updates voegt Tesla gaandeweg ook nieuwe functies toe aan FSD. Musk benadrukte eerder overigens nog dat bèta-testers van FSD te allen tijden hun aandacht op de weg moeten houden en waar nodig klaar moeten zijn om in te grijpen. De tijd zal leren of het doel van Musk realistisch is.