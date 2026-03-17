Vergeet de DS 7. Dit is de splinternieuwe DS N°7. Dat is een nieuwe SUV met elektrische aandrijflijnen, al bestaat er in tegenstelling tot van de DS N°8 ook een hybride versie van.

Highlights DS N°7

Premiumneefje van de Citroën C5 Aircross en Opel Grandland

Elektrisch in drie smaken

Ook als Hybrid 145

De DS 7 maakt eindelijk plaats voor een nieuw model. De DS 7 was lang het oudste model van DS. Hij kwam in 2017 als DS 7 Crossback op de markt en was de eerste DS die zijn leven niet als Citroën begon. Het technische neefje van de toen actuele Citroën C5 Aircross, Opel Grandland en Peugeot 3008 (en 5008) werd in 2022 vernieuwd en verloor toen het Crossback-deel van zijn naam. Een kleine vier jaar later is het tijd voor een generatiewissel en een tweede naamwijziging. Dit is de DS N°7. Numéro sept dus, al zal je in de praktijk vooral 'Nummer 7' horen.

Net als het model dat hij opvolgt is ook de DS N°7 technisch gelieerd aan de Grandland, C5 Aircross en 3008. Onderhuids tref je de STLA Medium-basis aan. Waar de hoger in de markt gepositioneerde DS N°8 alleen met elektrische aandrijflijnen leverbaar is, krijgt de DS N°7 ook een hybride aandrijflijn. Opmerkelijk daarbij: de directe neefjes van de N°7 zijn er ook met plug-in hybride aandrijflijnen. Die krijgt de DS N°7 niet.

Afmetingen DS N°7

Daarover straks meer. Eerst de afmetingen. De DS N°7 is 4,66 meter lang en is daarmee zeven centimeter langer dan de DS 7 die hij vervangt. De wielbasis groeit met 5 centimeter naar 2,79 meter. Met deze afmetingen zit de N°7 heel dicht op de C5 Aircross en Grandland. De DS N°7 wint in de lengte met één centimeter van die twee en de wielbasis komt - op 6 mm na - overeen. De Peugeot 3008 is met 4,54 meter korter, de 5008 is op zijn beurt 10 centimeter langer dan de DS N°7. In de hoogte en breedte groeit de N°7 niet. Goed nieuws voor wie vaak passagiers op de achterbank heeft. Dankzij langere achterportieren is het instapgemak verbeterd. Afhankelijk van de gekozen soort aandrijving is de bagageruimte 560 liter groot. Ga je voor een variant met vierwielaandrijving en optionele subwoofer, dan moet je met 500 liter genoegen nemen.

Design DS N°7

De nieuwe DS N°7 vertoont sterke uiterlijke overeenkomsten met vlaggenschip N°8. De SUV heeft vergelijkbare koplampen met verticale led-elementen die diep omlaag de neus in duiken. Ook de vormgeving van de grille en het central daarin geplaatste verlichte DS-logo oogt bekend. De SUV heeft een ietwat aflopende daklijn, in de C-stijl verstopte handgrepen van de achterportieren en achterlichten die ver de hoek om gaan. Over de achterlichten gesproken: net als de koplampen - en de achterlichten van de N°8 - hebben die een verticale uitloper. Centraal in de verder vrij lege achterklep lezen we merknaam DS Automobiles, eronder staat de modelaanduiding.

Tot 740 kilometer elektrisch

Wie de aandrijflijnen van de altijd elektrische DS N°8 kent, wordt door de DS N°7 E-Tense geheten elektrische varianten. De DS N°7 E-Tense is er als elektrische en 230 pk sterke FWD met 73,7 kWh accu en - je verwacht het niet - voorwielaandrijving. Die levert een bereik op van 543 kilometer. Een stap daarboven staat de DS N°7 FWD Long Range met 245 pk en 97,2 kWh accu. Die combinatie is goed voor een bereik van 740 kilometer. De topversie heet AWD Long Range, heeft vierwielaandrijving, is 350 pk sterk en schopt het tot een rijbereik van 679 kilometer. De minst potente versie zoemt vanuit stilstand in 7,7 seconden naar een snelheid van 100 km/h. De AWD Long Range heeft al na 5,4 tellen de 100 km/h op de klok.

Snelladen kan met maximaal 160 kW. Ongeacht de gekozen motorversie is een 11 kW boordlader standaard, de 22 kW-boordlader is optioneel. Leuk weetje: elke DS N°7 heeft een Boost-functie waarin je tijdelijk over extra vermogen beschikt. De DS N°7 E-Tense FWD schopt het dan tijdelijk tot 260 pk, de FWD Long Range tot 280 pk en de AWD Long Range tot 375 pk.

Geen plug-in, wel hybride

Plug-in hybride aandrijflijnen gaan aan de neus van de N°7 voorbij. Wel komt de DS N°7 als Hybrid. De DS N°7 Hybrid heeft de bekende 145 pk sterke hybride aandrijflijn met 1.2 benzinemotor. De 28 pk sterke elektromotor van deze variant is ondergebracht in de zestraps automaat met dubbele koppeling.

Geen nieuw model zonder de nodige vierkante centimeters aan schermen. In het interieur van de nieuwe DS komen we een 10-inch digitaal instrumentarium en een 16 inch infotainmentscherm tegen. Het stuur met opvallende X-vorm ken je vast ook al van de N°7.

Prijzen voor de Nederlandse markt volgen in aanloop naar de marktintroductie.