Het regent momenteel geen zonnestralen, maar wel NCAP-sterren. Veiligheidsinstituut Euro NCAP heeft vol goede bedoeling weer een arsenaal nieuwe of vernieuwde modellen aan gort gereden. Het resultaat? Veel maximale scores van vijf sterren, maar ook tegenvallende resultaten voor de Volkswagen T-Cross, Dongfeng Box en het nieuwe topmodel van DS.

De Europese tak van Global NCAP weet van geen ophouden. In september presenteerde het veiligheidsinstituut nog de resultaten van botsproeven met een enorme reeks nieuwe modellen en dat doet het nu weer. Van de 18 aan bonken gereden nieuwe of vernieuwde modellen keerden er maar liefst 15 met de maximaal haalbare score van vijf NCAP-sterren huiswaarts. Daar zitten in Nederland niet of nog niet leverbare auto's tussen als de IM IM5, Ebro S700 en S800 en Cherry Tiggo 7 en Tiggo 8, maar ook voor onze markt wél relevante auto's als de Audi Q3, BMW X3, Mazda 6e, Skoda Octavia, Volkswagen ID4 en Volkswagen Golf. Er zijn helaas ook auto's die met een minder fraai rapport huiswaarts keerden.

Het fonkelnieuwe vlaggenschip van DS moest het namelijk met vier en in plaats van vijf NCAP-sterren doen. De DS N°8 verloor onder meer punten doordat er geen detectiesysteem aanwezig is voor passagiers op de achterbank, maar scoorde tijdens de fysieke botsproeven 'adequaat' tot goed. Minder fraai zijn de scores van de Volkswagen T-Cross en de Dongfeng Box. Die scoorden beide slechts drie NCAP-sterren. De Volkswagen T-Cross is in principe bijna zeven jaar oud en werd medio 2023 gefacelift, en dus is zijn lagere score enigszins verklaarbaar. Met name op het gebied van veiligheid voor kwetsbare weggebruikers en veiligheidssystemen stelde de T-Cross teleur. De aanzienlijk jongere Dongfeng Box scoorde op die twee vlakken beter, maar liet op het gebied van veiligheid voor inzittenden juist enorme steken vallen. Op dat vlak scoorde de relatief voordelige elektrische auto slechts 69 procent van de maximaal haalbare punten.

Bij de frontale botsproef lieten meerdere laspunten van de carrosserie het afweten, met grotere kans op vervorming van de carrosserie rond de inzittenden tot gevolg. Die niet stevig genoeg bevonden carrosserie baart Euro NCAP zorgen. Ook was Euro NCAP niet bepaald te spreken over het feit dat de deuren na een aanrijding niet automatisch ontgrendelden, wat de toegang van hulpdiensten tot inzittenden kan belemmeren. Daarbij was de luchtdruk in de stuurairbag te laag, met als gevolg dat het hoofd van de 'bestuurder' in contact kwam met het stuurwiel.

"De Dongfeng Box presteert niet zo goed als andere kleine elektrische auto's die door Euro NCAP zijn getest. Andere betaalbare elektrische auto's, zoals de BYD Dolphin Surf, Firefly, Mini Cooper E, Lynk & Co 02 en Renault 4 en 5 hebben vier of vijf sterren behaald", zegt Ales Williams van Euro NCAP in een verklaring.