De Volkswagen T-Cross is vernieuwd. De kleinste cross-over van Volkswagen is nog altijd direct als T-Cross te herkennen, maar wordt toch op behoorlijk wat punten aangepakt. De gefacelifte Volkswagen T-Cross komt in het begin van volgend voorjaar naar Nederland.

Je kunt veel over Volkswagen zeggen, maar niet dat het vroeg was met een compacte cross-over in de compacte klasse. Terwijl auto's als de Renault Captur, Nissan Juke en Peugeot 2008 al jaren als warme broodjes over de toonbank vlogen, besloot Volkswagen het segment van de compacte cross-over pas in 2018 te betreden. Dat deed het met de T-Cross, een auto die inmiddels ook al bijna vijf jaar onder ons is. Met een vrij complete opfrisbeurt moet de T-Cross klaar zijn voor de volgende paar jaar.

Herkenbaar anders

Verwacht niet dat Volkswagen van de vernieuwde T-Cross opeens heel iets anders heeft gemaakt. De T-Cross blijft bovenal een T-Cross, maar toch verandert er behoorlijk wat. De gefacelifte T-Cross heeft nieuwe en voortaan vanaf de basisversie standaard ledkoplampen. Ze hebben een nieuwe indeling en zijn ook daadwerkelijk anders van vorm. Ze lopen richting het midden geleidelijker taps toe dan de vorige exemplaren. Voor het eerst levert Volkswagen zijn IQ Light geheten led-matrixverlichting op de T-Cross. Een T-Cross met dit stukje uitgebreide ledtechniek heeft ook een doorlopende ledstrip in de grille.

Er verandert meer. Net als voorheen heeft elke uitvoering van de T-Cross eigen bumperwerk en aan de op deze foto's zichtbare kanariegele Volkswagen T-Cross R-Line te zien, krijgt die sportiever uitgedoste versie volledig nieuwe bumpers. Er zit een meer driehoekig ornament rond de mistlampen, de onderste koelopening is aanzienlijk gegroeid en heeft net als de grille ander gaaswerk gekregen. Het R-Line-front bestaat optisch uit minder 'laagjes' dan voorheen. Centraal op de neus vind je het vernieuwde en eenvoudiger ogende Volkswagen-logo.

Ook nieuw zijn de (standaard) led-achterlichten. Ook hier verandert meer dan je wellicht denkt. De C-vormige lichtsignatuur maakt plaats voor een kruisvorm die zich richting de buitenkant van de unit gedeeltelijk lijkt te herhalen. Daarbij loopt er nu daadwerkelijk een deel van de achterlichten door in de achterklep. Meer nieuws? Zeker. Net als eerder zijn de achterlichten met elkaar verbonden door een zwart stuk kunststof. Voorheen liep er door het midden daarvan een reflector of ledstrip. Die bevindt zich nu hoger in het zwarte paneel. Onderaan de bilpartij van de T-Cross in R-Line-uitdossing zien we een nieuwe bumper met daarin onder meer nieuw gaaswerk.

De Volkswagen T-Cross komt naast als R-Line natuurlijk ook in andere uitvoeringen beschikbaar. Er komt een naamloze basisversie die je herkent aan z'n matzwarte B-stijlen. Vanaf de daarboven gepositioneerde Life-variant is die B-stijl in glanzend zwart uitgevoerd. De T-Cross Life heeft daarbij zwarte dakrails terwijl die op de R-Line in staalkleur zijn uitgevoerd. Het knallende lakje van de T-Cross op deze foto's heet overigens Grape Yellow en is een van de nieuwe kleuren die Volkswagen naar de cross-over brengt. Daarnaast maakt de T-Cross kennis met nieuwe lichtmetalen wielen.

Interieur

Ook ín de T-Cross hanteren de Wolfsburgers het penseel der vernieuwing. Het opvallendste nieuws heeft betrekking op de infotainmentsystemen. Die zijn niet meer in de middenconsole geïntegreerd zoals voorheen, maar steken er min of meer uit. Daarbij is de cross-over voortaan optioneel te krijgen met een nieuw 10,2 inch groot display. De fysieke draaiknoppen zijn verdwenen. De R-Line-uitvoering heeft standaard overigens een 8-inch scherm, de naamloze basisversie moet het met een eenvoudiger 6,5 inch groot exemplaar doen. Ook deze zijn niet meer volledig flush met de middenconsole meer.

Voor de aansturing van de klimaatregeling moet je je voortaan ook in de T-Cross wenden tot aanraakgevoelige sliders. De bovenzijde van het dashboard is vernieuwd en Volkswagen zegt zachtere materialen toe te passen in het T-Cross-binnenste, zowel voor het dashboard als voor de deurpanelen. Travel Assist - voorheen alleen optioneel voor de Style en R-Line-versies - is voortaan standaard vanaf de Life-uitvoering, het tweede uitrustingsniveau.

Motoren Volkswagen T-Cross

Net als eerder is de Volkswagen T-Cross er weer met een 95 pk sterke 1.0 TSI benzinemotor die aan een handbak is geknoopt. Daarboven staat de bekende 115 pk sterke variant van dezelfde 1.0 driecilinder, een machine die naast met handbak ook met zeventraps DSG-automaat beschikbaar is. De 150 pk sterke 1.5 TSI die in 2021 uit het leveringsgamma verdween, keert terug naar de Volkswagen T-Cross. Die machine is altijd aan een DSG-automaat gekoppeld.

Volkswagen slaat de orderboeken in november open en dus moeten we op de prijzen van de vernieuwde T-Cross nog even wachten. Wel weten we dat de eerste exemplaren aan het begin van het voorjaar van volgend jaar geleverd worden. De huidige T-Cross is voorlopig nog even - met een korting van enkele duizenden euro's - uit voorraad leverbaar.

T-Cross in Nederland

In Nederland zijn inmiddels dik 12.000 exemplaren van de T-Cross verkocht. Dat klinkt als een heleboel, maar vergeet niet dat auto's als de Peugeot 2008 en Renault Captur voor een dergelijk totaal elk slechts zo'n twee in plaats van vijf jaar de tijd voor nodig hadden.