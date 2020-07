Dodge stopt met Journey en Grand Caravan

De nieuwe Hellcat-, Hellcat Redeye- en Super Stock-varianten zijn spectaculair, maar kunnen toch niet verhullen dat het Dodge-gamma ernstig verouderd is. Het meest actuele Dodge-model, de Charger, werd in 2011 geïntroduceerd. De huidige Durango werd in 2010 gepresenteerd, de Challenger stamt uit 2008. De oudste auto’s uit de line-up zijn de Journey en de Grand Caravan, die beiden in 2007 werden gelanceerd.

Volgens Carscoops ziet Dodge nu ook in dat 13 jaar best een hele tijd is voor een automodel. De Journey en Grand Caravan mogen dit jaar daarom eindelijk met pensioen, waarbij moet worden aangetekend dat opvolgers in geen velden of wegen te bekennen zijn. De Dodge Journey is ook voor Europeanen geen onbekende, want ten tijde van z’n introductie was Dodge ook hier actief. Later werd de auto in verschillende landen nog als Fiat Freemont gevoerd.

Ook de Grand Caravan is in Europa verkocht, zij het onder de naam Chrysler Voyager. Na het verdwijnen van Chrysler stond deze auto nog even als Lancia Voyager op de Europese prijslijsten. Het model, dat er in de VS ook als Chrysler Town & Country en – jawel – Volkswagen Routan was, is bij Chrysler al in 2017 vervangen door de geheel nieuwe Pacifica. De Dodge mocht door als goedkoper alternatief en werd in niet geringe mate door verhuurbedrijven aangeschaft, maar die rol is inmiddels overgenomen door de aan de Pacifica gerelateerde Chrysler Voyager. Daarmee is de Grand Caravan feitelijk overbodig.

Opmerkelijk is dat de Grand Caravan in 2019 met afstand de populairste Dodge was in de VS. Met 151.927 verkochte exemplaren bleef het model de nummer twee met gemak voor. Welk model dat was? Je raadt het al: de Journey. Daarvan gingen er nog 94.096 over de toonbank, op een totaal van 459.324 verkochte Dodges. Het lijkt er dus op dat dit merk flink gaat inkrimpen in de VS. Een compleet einde lijkt zelfs logisch, maar dat wordt vooralsnog in alle toonaarden ontkend.