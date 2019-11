Tavares: “alle merken blijven behouden bij fusie PSA/FCA”

Tavares is niet alleen CEO van PSA, maar ook de beoogde topman van het nieuw te vormen Italiaans/Amerikaans/Franse autoconcern dat moet ontstaan na het samenvoegen van FCA en PSA. Volgens Reuters, dat in het bericht uit een tv-interview citeert, is Tavares ervan overtuigd dat de merken in het portfolio van beide autobouwers elkaar naadloos aanvullen. Dat geldt volgens hem niet alleen voor wat betreft positionering, maar ook geografisch.

Met dat laatste heeft Tavares een punt. Terwijl met name de Amerikaanse tak van FCA het goed doet in Noord-Amerika, heeft PSA juist in Europa een stevige voet aan de grond. De beoogde samenvoeging van PSA en FCA heeft dan ook tot doel dat beide concerns elkaar versterken en moet forse kostenbesparingen opleveren als het gaat om de broodnodige ontwikkeling van EV’s en autonome auto’s.

Dat Tavares even bevestigt dat alle merken in beginsel mogen blijven geeft bij sommigen van hen ongetwijfeld wat rust, want het gaat zeker niet ieder merk voor de wind. Neem Chrysler, dat er als we de nagenoeg identieke Voyager en Pacifica op één hoop vegen slechts twee modellen op nahoudt. Ondertussen is Lancia nog altijd een merk dat alleen in Italië wordt gevoerd en is het ook met de andere Italiaanse takken van FCA weleens beter gegaan. PSA heeft niet echt een zorgenkindje in huis, maar ondervindt wel stevige problemen in het immens belangrijke China.

Groupe PSA bezit de merken Peugeot, Citroën, Peugeot, Opel, Vauxhall en DS, maar ook het Ambassador van, jawel, de Hindustan Ambassador. PSA houdt er bovendien een meerderheidsbelang in brommobielbouwer Aixam op na. FCA staat uiteraard voor Fiat en Chrysler, maar omvat ook Dodge, Lancia, Maserati, Jeep, Ram en Fiats sportieve tak Abarth.