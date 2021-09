Nieuwe Dodge Journey in beeld

Eerder in september kon AutoWeek je de eerste teaserplaten van een nieuwe SUV van Dodge laten zien. De Chinese kolos GAC Group geeft er nu een eerste afbeelding van vrij. Waarom laat een Chinese autobouwer afbeeldingen zien van een nieuw model van Dodge? Dat zit zo. De nieuwkomer is stiekem helemaal geen Dodge.

We beginnen met de naam, die is namelijk wel echt van Dodge afkomstig. Dodge noemt zijn nieuwkomer namelijk Journey, een naam die we ook in Nederland kennen. In 2008 plakte het twee jaar eerder in Europa geherintroduceerde merk de naam Journey op de grote broer van de Caliber. Die SUV - waarvan Fiat met de hier niet leverbare Freemont een eigen versie kreeg - werd in Nederland 1.340 keer verkocht, maar in 2011 viel het doek voor het relatief Europees aandoende model. Althans, in Nederland. In de Verenigde Staten stond de Journey in licht gewijzigde vorm namelijk nog tot vorig jaar in de showrooms. Dodge stoft de modelnaam Journey nu af voor een SUV van Chinese makelij die vooralsnog alleen in Mexico op de markt komt.

De nieuwe Journey is een vrucht van het samenwerkingsverband die het Chinese GAC Motor en het in Stellantis opgegane FCA Automobiles met elkaar hebben. Hoewel de nieuwe Journey Dodge-emblemen draagt, is het in feite niets anders dan een GS4 Plus van GAC, een SUV die in gefacelifte vorm GS4 Plus heet en naast de 'oude' GS5 wordt verkocht. Wel krijgt de nieuwe Journey een iets anders ingevulde voor- en achterkant, al kennen we de achterzijde vooralsnog alleen van een duistere teaserplaat. Dodge levert in Mexico trouwens nog een model dat eigenlijk een vreemde eend in de bijt is: de Attitude, in feite de sedanversie van de Mitsubishi Space Star. De volledige onthulling van de nieuwe Dodge Journey volgt binnenkort.