‘Opvolger Dodge Journey deelt basis Alfa Romeo Stelvio’

Kennen we hem nog, de Dodge Journey? Wij zwaaiden hem acht jaar geleden al uit, maar in Amerika rijdt de compacte SUV nog steeds vrolijk rond. Na elf jaar is het echter de hoogste tijd voor een vernieuwingsronde. Daarvoor gaat Dodge aan de slag met een bekend familielid.

Dodge kiest naar verluidt namelijk voor de basis van de Alfa Romeo Stelvio. ‘Bronnen’ spreken tegen MoparInsiders.com namelijk over het Giorgio-platform waarmee Dodge aan de slag gaat voor de gloednieuwe Journey. De Dodge zou hierdoor de beschikking krijgen over zowel een aandrijving op de achterwielen als over een aandrijflijn over alle vier de wielen. Naast de huidige Alfa Romeo Stelvio en Giulia krijgt ook de komende Jeep Grand Cherokee dit platform als nieuwe basis.

Die Jeep Grand Cherokee staat voor volgend jaar op de planning. De nieuwe Dodge Journey laat nog een extra jaar op zich wachten, want er wordt gesproken over een marktintroductie in 2022. De huidige Journey rijdt in Amerika sinds 2008 rond. Vanaf dat eerste jaar tot 2011 reed de auto ook op onze wegen rond. Na Fiats overname van de Amerikaanse giganten, kregen de Europeanen de soortgelijke Fiat Freemont voorgeschoteld. Gaat er nu geen belletje rinkelen? Dat kan, want de Freemont heeft nooit een Nederlands paspoort ontvangen. Of de nieuwe Journey, dan wel Freemont, wel weer naar ons land komt, is nog niet bekend gemaakt.