Dodge Challenger SRT Super Stock: gummen maar!

Het is nog niet uit met de buitenissige V8-kracht die Dodge momenteel over zijn modellen uitstort. Ditmaal is het de Challenger waarvan de sterkste variant nog even een stukje krachtiger wordt.

De Challenger is het model van Dodge dat vooraan in de rij staat als er een nieuwe krachtige variant wordt geïntroduceerd. De inmiddels al uit 2008 stammende tweedeurs sedan kreeg in 2014 al een Hellcat-kostuum aangemeten waarmee de auto een ruim 717 pk en 880 Nm sterke en van een supercharger voorziene 6.2 V8 kreeg. Die Hellcat-versie moest in 2017 zijn meerdere erkennen in de Challenger Hellcat Demon, een tijdelijk beschikbare variant met een tot ruim 840 pk en 1.040 Nm opgeklopte variant van diezelfde achtcilinder onder de kap. Een jaar later kwam ook de Hellcat Redeye-variant met een 808 pk en 958 Nm sterke versie van de V8 de gelederen versterken. De Demon is niet meer leverbaar, maar Dodge verzacht de pijn door nu de SRT Super Stock te presenteren.

De Challenger SRT Superstock is in theorie gewoon een Challenger SRT Hellcat Redeye, al krijgt de V8 er wat vermogen bij en stampt hij nu 818 pk naar de achterwielen. Een sprint naar een snelheid van 97 km/h (60 mph) is daarmee in slechts 3,3 tellen achter de rug. Zijn topsnelheid ligt op 270 km/h. Net als de Hellcat Redeye en de niet meer beschikbare Demon krijgt de SRT Superstock de Widebody-optie, waarmee de wielkasten worden verbreed. Het mag geen verrassing zijn dat Dodge de op lichtgewicht 18-inch lichtmetaal staande Challenger extra krachtige remmerij meegeeft om het hitsige gevaarte fatsoenlijk tot bedaren te kunnen brengen. Extra plakkerig rubber is beschikbaar zodat de Challenger SRT Super Stock ook op de dragstrip uit de voeten kan.

Ook hier geldt: naar Nederland komt deze extremist via de officiële kanalen niet.