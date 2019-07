Chrysler Voyager terug van weggeweest …

Chrysler brengt de naam Voyager terug in haar modellengamma. Het gaat net als in het verleden om een grote MPV, maar naar Europa komt de jongste editie niet.

Denk vooral niet dat de Chrysler Voyager een geheel nieuw model is. Het betreft een slimme marketingzet, want de Voyager is niets meer of minder dan een voordelige uitvoering van de reeds bestaande Pacifica. De auto vervangt de eenvoudigste L en LX-modellen van die auto, die vanaf 2017 op de prijslijsten staat als opvolger van de Town & Country.

De uiterlijke verschillen tussen de Voyager en de Pacifica zijn minimaal. De nieuwkomer ontbeert het chroom op de neus en is ook elders duidelijk wat eenvoudiger uitgevoerd, maar daar blijft het bij. Ook bij de Voyager heten de beschikbare uitvoeringen L en LX. De zaken die van de Pacifica zo’n handig ding maakten zijn gelukkig standaard. Zo beschikken alle Voyagers over zeven zitplaatsen waarvan de achterste rij in de vloer kan verdwijnen. Ook is er altijd een 3,5-inch display aanwezig. Een groter scherm met Uconnect, Android Auto en Apple CarPlay is optioneel leverbaar. Onder de motorkap zit in alle gevallen een Pentastar-V6 die met 291 pk krachtig genoeg moet zijn. Het blok wordt gekoppeld aan een negentraps automaat.

Minivans zijn in de VS erg populair bij taxibedrijven, verhuurmaatschappijen en als airportshuttle. Speciaal voor die markt is er een derde uitvoering, de LXi. Die beschikt over robuuste ‘leatherette’ (nepleer), bekleding die zich eenvoudig laat schoonmaken. Ook is het Stow & Go-wegklapsyssteem voor de stoelen hier standaard voor twee zitrijen en zijn dakdragers, alarm en zonneschermpjes standaard aanwezig.

De naam ‘Chrysler Voyager’ is voor Europeanen onlosmakelijk verbonden met het ruimtewonder uit de VS, maar voor Amerikanen ligt dat iets anders. De Minivan-pionier kwam daar als Dodge Caravan en Plymouth Voyager op de markt en werd bij Chrysler later Town & Country genoemd. De naam Chrysler Voyager was vooral bedoeld voor exportmarkten, al is een specifieke uitvoering van het model kortstondig als zodanig in de VS leverbaar geweest.

Overigens is het jongste model niet de voordeligste Minivan van FCA. Die eer gaat naar de Dodge Grand Caravan, die nog altijd gebaseerd is op de laatste Chrysler Town & Country, de voorganger van de Pacifica.