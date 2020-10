In het Wild: Volkswagen Atlas

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

In Europa is de grootste SUV van Volkswagen de Touareg. Elders op de wereld heeft Volkswagen een heel ander model klaarstaan, die afhankelijk van het land als Atlas of als Teramont te boek staat. Dit donkergrijze exemplaar is toch in Nederland terechtgekomen en is misschien wel beter uit te leggen dan de Touareg.

De wereldwijde automarkt wordt in veel opzichten steeds uniformer. Waar de modelgamma’s van Noord-Amerika, Europa en Azië voorheen weinig met elkaar van doen hadden, zien we tegenwoordig steeds vaker dat een model wereldwijd in nagenoeg identieke vorm wordt verkocht.

Toch zijn er nog altijd marktsegmenten die in ieder werelddeel om een eigen aanpak vragen. Het segment van de grote SUV’s is daarvan zonder twijfel een goed voorbeeld. ‘Groot’ betekent in Europa de klasse van de Volvo XC90 en BMW X5, al zijn er in de vorm van de Mercedes GLS, BMW X7 en Range Rover nog wat grotere exemplaren te koop. In alle gevallen gaat het om zogenaamde premiumproducten, met de gloednieuwe Ford Explorer als vooralsnog enige uitzondering. Ook de Volkswagen Touareg is wat we een ‘premiumproduct’ noemen. De auto is groot, duur en onderscheid zich met bijzondere techniek, zoals z’n gigantische touchscreen. Ruimte was niet de grootste prioriteit, luxe en uitstraling waren dat wel. Net als bij stalgenoot Audi Q7, dus, wat van de Touareg ook zo’n bijzonder en lastig product maakt.

MQB

In de VS, toch een ideaal land voor een grote SUV, is de Touareg niet eens meer te koop. In plaats daarvan is er de Atlas. Die is zelfs nog wat groter dan de Touareg, maar heeft geen premium-pretenties. Waar de Touareg op het MLB-platform van onder meer de Audi Q7 staat, is de Atlas het allergrootste product op het welbekende MQB-platform. Aan de buitenkant vertoont de Atlas veel overeenkomsten met de Tiguan Allspace, al is hij zichtbaar groter en door z'n giga-grille en uitgeklopte wielkasten ook wel een stukje stoerder. Hij biedt standaard drie zitrijen, een heleboel ruimte en een heleboel luxe en is een directe concurrent van de eerdergenoemde Explorer, maar ook van modellen als de Kia Telluride en Toyota Highlander. Dit segment is erg populair in de VS en Canada, waar de Atlas onder deze naam wordt verkocht. In China, maar ook in het Midden-Oosten, heet dezelfde auto Teramont.

De allerdikste

Deze grijze Atlas is een SEL met de 3,6-liter V6, de snelste, duurste en meest luxueuze variant. Met bouwjaar 2018 is het een jong exemplaar. Bijzonder is dat de auto vanaf het allereerste begin op Nederlands kenteken staat. Dat doet vermoeden dat er een flinke sloot BPM is afgetikt, want zo’n Atlas is – in ieder geval op papier – een dorstige jongen. Hij levert in deze vorm 280 pk en weegt net geen 2.000 kg. Behalve wat vuil is er op de uiterlijke staat van deze nog erg jonge auto uiteraard niets aan te merken.